В Польше задержали украинку, которая перевозила незаконных мигрантов через беларускую границу: все подробности

В селе Лосинка Подляского воеводства Польши полицейские задержали украинку, которая перевозила мигрантов, нелегально пересекших польско-беларускую границу. Теперь женщина является подозреваемой в уголовном производстве и ей грозит до восьми лет за решеткой.

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Пресс-служба полиции сообщила, что машину Mazda с номерными знаками Седльце, за рулем которой находилась гражданка Украины, правоохранители остановили для проверки вечером 18 мая. В своем авто женщина перевозила пятерых граждан Афганистана.

Первоначально женщина утверждала, что в воскресенье навестила подругу, проживающую в районе Хайнувка. И на обратном пути она якобы "увидела пятерых мужчин, стоявших у дороги и ехавших автостопом", и решила их подвезти.

"Однако в конечном итоге она призналась, что получила информацию о мигрантах, которых должна была забрать, через интернет-мессенджер", – подчеркнули копы.

36-летняя водительница и ее пассажиры были переданы сотрудникам пограничной службы.

Содействие незаконному пересечению границы в Польше карается лишением свободы на срок до восьми лет.

Как ранее писал OBOZ.UA, 10 мая в одном из отелей Кракова (Польша) были обнаружены тела двух украинцев. Следствие рассматривает версию, по которой один из мужчин мог быть убит, а другой совершил самоубийство.

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