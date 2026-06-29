В Польше задержали и готовятся депортировать девять граждан Украины: в чем их обвиняют

В Польше задержали девять граждан Украины и двух граждан Беларуси, которых подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По данным польских правоохранителей, они вербовали украинских беженцев и оплачивали их участие в протестных акциях против руководства Украины, финансируемых из России.

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Об этом сообщила газета Rzeczpospolita. Издание ссылается на заявление министра внутренних дел Томаша Семёняка и Агентства внутренней безопасности Польши (ABW).

Кого задержали

По информации польских властей, сотрудники Агентства внутренней безопасности совместно с Пограничной службой задержали девять граждан Украины и двух граждан Беларуси. В настоящее время продолжается процедура их немедленного выдворения с территории Польши.

Задержания произошли сразу в нескольких городах страны — Варшаве, Вроцлаве, Кракове, Закопаном и Быдгоще.

В чем их подозревают

По данным ABW, задержанные поддерживали связи с Россией и Беларусью. Начиная с осени 2025 года они, по версии следствия, вербовали людей среди украинских беженцев в Польше и выплачивали им деньги за участие в протестных акциях.

Польские спецслужбы утверждают, что финансирование этих мероприятий поступало из РФ. В Варшаве расценивают это как попытку проведения российской операции влияния, направленной на украинских мигрантов, находящихся в Польше.

Какова была цель спецоперации РФ

По оценке Агентства внутренней безопасности, организаторы стремились постепенно влиять на среду украинских беженцев и использовать ее для продвижения российских нарративов.

Для организации протестов, как отмечает ABW, использовались эмоциональные темы, вызывающие сильный общественный резонанс, в частности сообщения о коррупционных скандалах в Украине и актуальных событиях в украинской внутренней политике.

В Агентстве внутренней безопасности подчеркнули, что речь идет об одном из примеров так называемых гибридных действий, которые не являются классической военной агрессией, но направлены на подрыв общественного доверия, усиление напряженности и использование беженцев.

"Это пример действий, которые находятся ниже порога классической агрессии, направленных на подрыв общественного доверия, разжигание напряженности и использование людей, спасающихся от войны, в качестве инструментов российских операций влияния", — говорится в заявлении ABW.

В настоящее время польские власти проводят процедуру депортации задержанных, а расследование их деятельности продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Агентства разведки Польши Павел Шота заявил, что Россия представляет реальную и непосредственную военную угрозу для Польши и стран восточного фланга НАТО. Москва может прибегнуть к провокациям против стран Балтии, в частности с использованием так называемых "зеленых человечков".

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