В Польше вторые сутки продолжается пожар в национальном парке: площадь увеличилась до 450 га. Фото

Пожар в Бебжанском национальном парке в Польше, который вспыхнул днем 20 апреля, за ночь расширился в семь раз: с 60 до 450 гектаров. 21 апреля возгорание не было локализировано полностью, однако огонь больше не распространялся.

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По состоянию на вечер понедельника, как передает RMF24, ситуация была контролированной. Однако командующий Государственной противопожарной службы старший бригадный генерал Войцех Кручек не исключал ухудшения ситуации в ночь на вторник.

"Мы можем ожидать, что ночью может возникнуть ситуация, которая будет беспокоить нас утром", – сказал Кручек на брифинге, объяснив, что в темное время суток вертолет и самолет не смогут продолжать тушить пламя.

О причинах инцидента информации до сих пор не было. Известно, что пожар начался в труднодоступном месте, и болотистая местность не позволяла подогнать тяжелую технику экстренных служб.

В ночь на 21 апреля спасатели в основном наблюдали и контролировали зону пожара. Были задействованы группы беспилотников – как от Министерства общественной безопасности, так и от Войска польского.

Пресс-секретарь местного подразделения пожарной службы Юстина Клусевич сообщила, что в понедельник к операции присоединился полицейский вертолет Black Hawk.

"Машина идеально подходит для операций по пожаротушению благодаря системе Bambi Bucket", – отметили правоохранители на странице в X (Twitter).

Black Hawk усилил возможности пожарных, которые передвигались по парку в основном на квадроциклах, и легкомоторного самолета, который тоже тушил огонь.

Пожар в национальном парке не представляет опасности для людей; пламя разгорелось примерно в 5 км от ближайших строений.

Это не первое возгорание в Бебжанском национальном парке в последнее время. Три недели назад пожар начался на границе Подляских повятов Августов и Сокулка. Тогда сгорело около 90 гектаров тростниковых зарослей и сухих трав. Несколько дней назад в БПН произошел очередной небольшой пожар. Он охватил площадь в 8–9 гектаров.

Как ранее писал OBOZ.UA, 21 апреля в Шевченковском районе Киева произошел пожар на крыше одного из бизнес-центров. Спасатели тушили огонь на площади в 100 квадратных метров.

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