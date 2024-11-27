В Польше уточнили, когда может стартовать эксгумация жертв Волынской трагедии
На территории Украины в течение суток может начаться эксгумация жертв Волынской трагедии. Польша ожидает официальное подтверждение этой информации.
Такое заявление сделал глава Института нацпамяти республики Кароль Навроцкий. Его слова передает издание RMF24.
"Бюро розыска и идентификации ИНП готово провести реальные поиски на Волыни в течение 24 часов. Поэтому мы ждем официального подтверждения этой информации", – сказал он.
Он напомнил, что с 2017 года его Институт посылал Украине запросы о проведении поисково-эксгумационных работ на территории Волынской области. Запрос касался ряда населенных пунктов.
"В период с 2017 по 2024 год мы направили девять таких запросов. Ни один из этих запросов не был принят украинской стороной", – заверил он.
По словам главы Института нацпамяти, если заявления украинских политиков являются не просто политическими декларациями, то он ждет официального подтверждения и ответа на запрос. В таком случае Институт направит в Волынскую область и людей, и технику.
Навроцкий заверил, что война России против Украины не отразится на эффективности проведения работ.
Подробности
Волынская трагедия произошла в 1943 году, когда польская Армия Крайова и Украинская Повстанческая Армия устроили, по данным украинских исследователей, обоюдные этнические чистки поляков и украинцев. В результате в регионе погибло более 100 тыс. поляков и 40 тыс. украинцев. Свидетели этих событий отмечают жестокие методы расправ с обеих сторон.
24 июля 2024 года министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Варшава не сможет согласиться на вступление Украины в ЕС, пока страна не завершит споры вокруг событий на Волыни в годы Второй мировой войны.
19 сентября стало известно о том, что польский МИД якобы планирует использовать евроинтеграционные стремления Украины как инструмент давления на Киев в ближайшие месяцы. В частности, в вопросах эксгумаций жертв Волынской трагедии.
24 сентября президент Польши Анджей Дуда подверг критике заявление Косиняка-Камиша и отметил, что такие фразы "являются частью политики Путина".
Позже Дуда также заявил, что в "проблемных" исторических вопросах взаимоотношений между Польшей и Украиной должен произойти прорыв, но только не в результате "бесцеремонного шантажа".
1 октября министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готова обсудить с польскими коллегами спорные вопросы всеобщей истории.
Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский говорил, что в рамках первой главы переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз Польша будет поднимать вопрос проведения эксгумации польских жертв Волынской трагедии.
Напомним, что 26 ноября Украина подтвердила, что препятствий для проведения поисков и эксгумации тел жертв Волынской трагедии на нашей территории нет. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой.
Как сообщал OBOZ.UA, еще в начале ноября Радослав Сикорский заявлял, что в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии прогресса пока нет. По его словам, украинское правительство на тот момент не выполнило своевременно свои обещания.
Ранее, напомним, в Польше заявили, что вступление Украины в Евросоюз не "вопрос выживания", и предупредили, что будут ставить свои условия. Речь шла, в частности , об эксгумации жертв Волынской трагедии.
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