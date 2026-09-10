В Польше участились аварии на железнодорожных переездах: Туск объявил о жестких мерах

Поскольку в Польше участились аварии на железной дороге, в частности на железнодорожных переездах, в стране будет "радикально ужесточена" ответственность для нарушителей правил. Так польский премьер-министр Дональд Туск прокомментировал трагедию, произошедшую на железнодорожном переезде в Мазовецком.

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По словам Туска, польское правительство должно немедленно приступить к работе по изменению правил дорожного движения и соответствующих наказаний за их нарушение. Премьер сетует на неэффективность предыдущих мер.

Что сказал Туск

"Мы должны немедленно приступить к срочной работе по радикальному ужесточению ответственности для тех, кто систематически нарушает правила на железнодорожных переездах", – в частности, заявил Дональд Туск.

Он подчеркнул, что ранее введенные "меры, как просветительские, так и убеждающие, не дали ожидаемых результатов", поэтому правительство "должно ужесточить наказания для тех, кто нарушает" правила движения.

"Лично мои предложения будут очень жесткими", – заявил Туск.

О чем речь

Так польский премьер прокомментировал аварию на железнодорожном переезде в Сокольниках-Сухе в Мазовецком воеводстве. Напомним, что там междугородний поезд маршрутом Люблин – Щецин, перевозивший 120 пассажиров, столкнулся с грузовиком, несмотря на работающий на переезде светофор.

К сожалению, в аварии погиб один из четырех пассажиров, получивших самые тяжелые травмы. Всего 20 человек получили ранения, среди пострадавших – и машинист поезда, и водитель грузовика.

В ликвидации последствий аварии принимали участие 30 пожарных и спасательных бригад, включая специализированные медицинские и технические бригады.

Районная прокуратура в Пшисусе совместно с Государственной комиссией по вопросам железнодорожных аварий проводит расследование инцидента.

Другие аварии

Напомним, в Великобритании за сутки произошло сразу две железнодорожные аварии. В результате инцидентов в графствах Восточный Сассекс и Эссекс пострадали почти два десятка человек, а несколько пассажиров получили серьезные травмы.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне в Мюнхене столкнулись два грузовых поезда, после чего два вагона упали с железнодорожного моста на проезжую часть. В результате аварии погиб один человек.

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