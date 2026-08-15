"Серьезный инцидент": в Британии за сутки с рельсов сошли два поезда

В Великобритании за сутки произошло сразу две аварии на железной дороге – в графствах Эссекс и Восточный Сассекс. Известно о почти двух десятках пострадавших, некоторые из них получили серьезные травмы.

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Поезда сошли с рельсов в два самых жарких дня года, расследование причин инцидентов продолжается. Об этом пишет Sky News.

Первая авария

В четверг, 13 августа, в Восточном Сассексе поезд Southern Rail сошел с рельсов возле железнодорожной станции Льюис – три вагона перевернулись на бок. На борту в этот момент находилось около 150 человек.

Все 18 человек, получившие менее серьезные травмы, уже выписаны из больницы. В то же время двое людей с тяжелыми травмами все еще находятся в медицинском учреждении, их жизни ничего не угрожает.

Линию между Льюисом и Хейвордс-Хит временно закрыли. Network Rail работает над установлением причины схода поезда с рельсов.

Второй инцидент

В пятницу вечером, 14 августа, стало известно, что поезд компании Greater Anglia сошел с рельсов вблизи Викфорда в графстве Эссекс. Эта авария произошла примерно в 85 милях от Льюиса в Восточном Сассексе.

В этом случае два вагона сошли с рельсов, но остались полностью в вертикальном положении. На борту находилось 45 пассажиров, данных о серьезных травмах у них нет.

Могла ли повлиять жара?

Пока неизвестно, что именно стало причиной схода вагонов с рельсов, но факт остается фактом: это произошло в два самых жарких дня года.

Компания Network Rail отмечает, что во время летних жарких периодов температура рельсов, находящихся под прямыми солнечными лучами, может быть на 20 градусов выше температуры воздуха. Сталь расширяется при нагревании и может начать изгибаться.

Транспортная компания заявляет, что большая часть сети может функционировать, когда температура рельсов достигает 46 градусов по Цельсию, что, по ее данным, примерно соответствует температуре воздуха около 30 градусов.

14 августа температура на юго-востоке Англии превысила 35 градусов, а в четверг в стране был зафиксирован самый жаркий день этого года.

Директор по безопасности и инженерным вопросам группы Network Rail Мартин Фробишер ранее предупредил, что "беспрецедентная" жаркая и сухая погода "создала исключительные вызовы для железной дороги".

Министр транспорта Хайди Александер заявила, что железнодорожная отрасль "принимает проактивные меры по борьбе с жарой". Отдел по расследованию железнодорожных аварий был направлен на места схода поездов с рельсов в Льюисе и Викфорде; ожидается, что он сообщит о причинах обоих инцидентов "в надлежащее время".

Как сообщал OBOZ.UA, после того как в Великобритании был зафиксирован самый засушливый июль с начала ведения наблюдений в 1836 году, 71,3 % территории страны официально признаны зоной засухи. В засушливых районах сегодня проживает 45 миллионов человек, при этом более 27 миллионов из них уже столкнулись с жесткими ограничениями на использование воды.

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