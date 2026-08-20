В Польше пьяный водитель-украинец повредил 10 автомобилей на пляжной парковке: как его могут наказать. Фото

В польском городе Жечице Силезского воеводства 30-летний гражданин Украины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил 10 автомобилей на пляжной парковке. Инцидент произошёл вблизи озера Дзержно-Дуже.

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Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на пресс-службу полицейского управления. Злоумышленника удалось задержать и передать полиции.

Что известно

Как сообщается, злоумышленник, находясь в нетрезвом состоянии, управляя собственным автомобилем, протаранил другие припаркованные машины. Выяснилось, что содержание алкоголя в крови нарушителя превышало 1,8 промилле.

В результате 30-летний водитель повредил 10 транспортных средств – два кемпера и восемь легковых автомобилей. Свидетели пытались остановить водителя, и в конце концов мужчина застрял между припаркованными автомобилями.

Посетителям пляжа удалось отобрать у него ключи и удерживать его до прибытия полиции. Сообщается, что украинец вел себя агрессивно, но, к счастью, никто не пострадал и медицинская помощь не потребовалась.

По данным RMF24, злоумышленнику было запрещено управлять транспортным средством. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в польском Замбруве 39-летняягражданка Украины, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, укусила сотрудника полиции. Женщине предъявили уголовное обвинение и инициировали немедленную депортацию из страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Быдгоще двое поляков, мужчина и женщина, набросились на несовершеннолетних украинцев в возрасте 12 и 14 лет, которые между собой разговаривали на украинском языке, и применили физическое насилие. Впоследствии супругов задержали полицейские.

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