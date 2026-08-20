В Польше пьяная украинка искусала полицейского и поплатилась: что ей грозит

В польском городе Замбрув инцидент с участием 39-летней гражданки Украины закончился укусом сотрудника полиции. Женщине выдвинули уголовное обвинение и инициировали немедленную депортацию из страны.

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В момент нападения на полицейского украинка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает PolsatNews.

Нападение при попытке помочь

Правоохранители прибыли в один из жилых комплексов после сообщения о женщине, которая лежала без сознания на тротуаре и не реагировала на прохожих. На месте выяснилось, что гражданка Украины находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Прибывшие медики осмотрели ее и установили, что в госпитализации она не нуждается.

Полицейские приняли решение доставить женщину в вытрезвитель, однако это вызвало у нее приступ агрессии. Она начала нецензурно выражаться в адрес патрульных и оказывать активное сопротивление при попытке надеть наручники.

В момент посадки в служебный автомобиль задержанная укусила одного из полицейских. Пострадавшего сотрудника пришлось срочно доставить в инфекционную больницу для оказания медицинской помощи.

Уголовное наказание и депортация

После того как задержанная протрезвела в следственном изоляторе, ей предъявили официальные обвинения по двум статьям: оскорбление должностных лиц при исполнении служебных обязанностей, а также нарушение телесной неприкосновенности сотрудника полиции. Согласно польскому законодательству, за совершение этих преступлений женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Параллельно местная полиция направила ходатайство в Пограничную службу Польши о принудительной высылке нарушительницы. Как сообщила пресс-секретарь Подляского отряда Пограничной службы Катаржина Зданович, решение об обязательной депортации 39-летней гражданки на родину уже принято и приведено в исполнение. Помимо выдворения, женщине официально запретили въезд на территорию Польши и стран Шенгенской зоны сроком на пять лет.

Напомним, 14 августа в польском городе Быдгощ между местными жителями и украинцами произошел еще один инцидент на почве национальной нетерпимости. В парке двое поляков, мужчина и женщина, набросились на несовершеннолетних украинцев 12 и 14 лет, которые между собой разговаривали на украинском языке, и применили физическое насилие.

Также OBOZ.UA писал о том, что в польском Познани произошел конфликт с участием поляков и граждан Украины, который завершился дракой и повреждением имущества заведения. По словам очевидцев, две женщины агрессивно отреагировали на украинский язык, после чего начали оскорблять посетителей кафе. Впоследствии стало известно, что нападавшие были задержаны.

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