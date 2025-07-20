В Польше прошли массовые демонстрации против иммиграции: какие требования выдвигали. Фото

В субботу, 19 июля, в центре Варшавы состоялись демонстрации против принятия мигрантов Польшей и против фашизма в совместной жизни, которые завершились столкновениями и вмешательством полиции. Оба марша, проходивших с противоположными лозунгами, были остановлены до 14:00, никто не пострадал.

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Об этом сообщает RMF24. Утром в городе началась акция ассоциации "Объединенные против расизма", участники которой выступали против фашизма и националистической политики. В то же время возле Дворца культуры и науки проходил марш Движения конфедерации во главе с Робертом Бенкевичем – против приема мигрантов, с критикой правительства Дональда Туска относительно его миграционной политики, под лозунгом "Остановить иммиграцию".

Около 11:30 активисты против расизма собрались с транспарантами в поддержку мигрантов, подчеркивая важность проверки каждого прибывающего, но и человечного отношения. На них было написано "Добро пожаловать мигрантов", "Принимайте беженцев – ликвидируйте фашистов", "Действуй, демократия" и "Мы защищаем право на убежище". Люди скандировали "Фашизм – это преступление, миграция – не преступление" и "Позор".

"Я поддерживаю разнообразие и гостеприимство людей, которые действительно в этом нуждаются. Я не говорю, что мы должны впускать всех, открывать границы, снимать охранников и впускать их. Их нужно проверять", – сказал один из демонстрантов.

Протест прошел мирно до появления второй демонстрации – представителей ультраправого лагеря, среди которых были и футбольные фанаты клуба "Легия Варшава".

В 12:00 ситуация обострилась: участники антифашистской акции появились вблизи главной сцены националистов с баннерами, что спровоцировало бурную реакцию. Активистка "Бабушка Кася" пыталась пройти в толпу через полицейский кордон, но ее остановили правоохранители. Противостояние двух групп переросло в хаос, полиция физически вмешивалась, чтобы удержать контроль.

Во время движения колонны по улицам города участники антимигрантского марша снова встретили протестующих и начали выкрикивать оскорбления. Полиция бросалась между группами, пытаясь сдержать конфликт. Напряжение достигло пика, когда с трамвайной остановки на тротуар выбежали агрессивно настроенные участники.

В толпу начали лететь бутылки, которые, к счастью, лишь разбивались о тротуар. В конце концов, оба собрания были разогнаны в 14:00, как и планировалось, без серьезных травм.

Как пишет PAP, антииммигрантские демонстрации были организованы ультраправой партией "Конфедерация". За пределами Варшавы похожие марши под лозунгом "Остановить иммиграцию!" состоялись еще в 80 городах Польши.

Ультраправые требовали немедленного прекращения наплыва мигрантов, депортаций и предоставления военным права применять оружие на границе.

Перед акцией в Белостоке один из лидеров партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак заявил, что ситуация с безопасностью в стране будет только ухудшаться, если немедленно не перекрыть границы для нелегальных мигрантов, в частности из Литвы, Украины, Беларуси и Словакии. Он утверждает, что нарушители границы становятся все более агрессивными и уже атакуют польских военных.

В Жешуве более 200 человек собрались под административным зданием, некоторые были с детьми. Протестующие держали национальные флаги, транспаранты и выкрикивали лозунги против иммиграции, среди которых – "Мы не хотим Лондона, Берлина или Парижа в Жешуве". В Катовице, по данным полиции, на митинг собралось около 3000 человек, среди них много мужчин и футбольных фанатов.

В городе Бельско-Бяла участники акции собирали подписи за закрытие Центра интеграции иностранцев. К требованиям о разрешении стрелять по мигрантам присоединился и евродепутат Томаш Бучек. В то же время на фоне ультраправых демонстраций в Варшаве прошла контракция со стороны левых активистов. Несколько десятков человек вышли с транспарантами в защиту беженцев и скандировали лозунги против фашизма.

В день протестов Министерство внутренних дел Польши опубликовало статистику, согласно которой в течение 2024 года 32 иностранцев подозревали в тяжких преступлениях, таких как убийства и изнасилования. Эти данные стали еще одним аргументом для правых сил, которые требуют более жесткой миграционной политики.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша с 1 ноября начинает закрывать центры коллективного размещения для украинских беженцев, оставляя поддержку только для пенсионеров, беременных и людей с инвалидностью. Для остальных введут программу помощи с арендой жилья и языковыми курсами, чтобы стимулировать интеграцию и уменьшить зависимость от государственной поддержки.

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