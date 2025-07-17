В Польше начинают закрывать центры для украинских беженцев: кто останется без жилья

Польша с 1 ноября начинает закрывать центры коллективного размещения для украинских беженцев, оставляя поддержку только для пенсионеров, беременных и людей с инвалидностью. Для остальных введут программу помощи с арендой жилья и языковыми курсами, чтобы стимулировать интеграцию и уменьшить зависимость от государственной поддержки.

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Об этом сообщил представитель польского правительства Адам Шлапка, пишет Polskie Radio. По новым правилам, проживать в государственных центрах в дальнейшем смогут только пожилые люди (пенсионеры), беременные женщины и лица с инвалидностью.

Все остальные – преимущественно трудоспособные граждане должны до 1 ноября найти альтернативное жилье. В польском правительстве объясняют это решение как "переход к новой фазе поддержки", основанной не на содержании, а на помощи в адаптации и самостоятельности. "Министерство внутренних дел и администрации считает, что сейчас настал момент, когда этот вид поддержки может быть прекращен", – прокомментировал Шлапка.

Сейчас каждый украинец, прибывающий в Польшу, имеет право на бесплатное проживание в центре коллективного размещения в течение 120 дней. После этого предусмотрена частичная оплата за проживание и питание. По последним данным, более половины жителей таких центров уже осуществляют софинансирование.

Однако более 6 тысяч человек, которые сейчас живут в центрах, не относятся к уязвимым категориям, но и не имеют возможности быстро интегрироваться. Именно для них правительство Польши готовит специальную программу.

Для помощи этим людям Польша запускает проект "Razem do niezależności" ("Вместе к независимости"), который будет финансироваться за счет средств Европейского Союза. Программа предусматривает субсидирование аренды жилья и оплату курсов польского языка для украинцев.

Например, в Мазовецком воеводстве (где расположена Варшава) сейчас в центрах размещено около 3000 человек. Часть из них именно те, кто подпадает под новую программу адаптации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Совет ЕС официально продлил действие временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2027 года. Продление статуса позволяет им законно жить, работать, учиться и получать помощь без необходимости обращаться за убежищем.

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