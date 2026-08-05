В Польше нашли интересные закономерности мест падения российских дронов и крылатых ракет: при чем здесь оборонные заводы

Нарушения воздушного пространства Польши российскими ракетами и беспилотниками продемонстрировали опасную тенденцию. Места падения летательных аппаратов всё чаще оказываются в опасной близости от ключевых объектов польского военно-промышленного комплекса, в модернизацию которого государство вкладывает огромные средства.

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Последний случай падения крылатой ракеты Х-101 в районе населенного пункта Тарново-Колония произошел всего в 30 км от города Красник, где расположен важный завод группы "Меско", специализирующийся на производстве боеприпасов. Об этом сообщает польское издание Defence24.

Опасное соседство

Российская ракета упала в непосредственной близости от предприятия, которое инвестирует огромные средства в расширение выпуска 155-мм снарядов. Только из Фонда капитальных инвестиций заводу выделено 887 миллионов злотых, а объем текущих и запланированных заказов оценивается в миллиарды.

Аналогичная ситуация складывается и с инцидентами с участием российских БПЛА, потерпевших крушение на польской территории в сентябре 2025 года. Точки их падения также зафиксированы в десятках километров от крупных оборонных предприятий.

Почему ВПК сосредоточен на востоке

Высокая уязвимость польского ВПК объясняется историческими причинами. Значительная часть заводов размещена на востоке страны еще со времен Второй Польской Республики в рамках так называемого Центрального промышленного региона, который тогда считался наиболее защищенным от угроз со стороны Германии и СССР. В последующие десятилетия эти мощности лишь расширялись.

В результате в зоне повышенного риска сегодня находятся предприятия "Меско" (Красник, Скаржиско-Каменна, Пионки), "Хута Сталова Воля" (производство гаубиц "Краб", БМП "Борсук" и башен ЗССВ-30) всего в 90 км от границы с Украиной, "Дезамет" в Новой Дебе, "Автосан" в Саноке, ПЗЛ "Милец" и "Гамрат" в Ясло, а также предприятия Pratt & Whitney в Жешуве и завод ПЗЛ "Свидник".

Хотя заводы на западе и юге Польши, такие как Bumar-Łabędy, Rosomak SA или новые площадки WB Group и Hanwha Aerospace находятся дальше, инцидент с пролетом ракеты Х-555 под Быдгощ в конце 2022 года показал, что полная безопасность не гарантирована нигде. Однако именно восточные объекты остаются первыми в зоне риска.

Специфика ПВО в мирное время

С начала полномасштабной войны восточная граница Польши усилена зенитными комплексами. Наиболее мощный купол на базе систем Patriot прикрывает хаб в Жешуве. В других районах развернуты системы "Оса", "Нева", "Куб" и "Попрад".

Однако защита оборонных заводов в кризисных условиях мирного времени сталкивается с рядом серьезных ограничений. В отличие от военного времени, когда гражданское судоходство остановлено, военные обязаны визуально подтвердить цель перед уничтожением, на что уходят ценные секунды.

Большинство имеющихся систем действуют на дальности от нескольких до 20 км, а против малоразмерных дронов и крылатых ракет их эффективность еще ниже. В мирное время военные не могут свободно занимать частные территории и разворачивать позиции с жесткими мерами маскировки, как при полноценном военном положении.

Специалисты отмечают, что универсальной защиты не существует, однако возможности точечного прикрытия критических объектов необходимо наращивать. Ключевым шагом должно стать ускорение ввода в строй новых зенитных систем "Сан", специализирующихся на борьбе с БПЛА и комплексов "Пилица+".

Поставки системы "Сан" должны начаться уже в текущем году с достижением полной боеготовности к середине 2028 года. Решение этих задач становится критически важным для защиты многомиллиардных инвестиций Польши в собственный оборонный потенциал.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью 30 июля во время массированной российской атаки на Украину в Польше раздались мощные взрывы. В поле недалеко от одного из населенных пунктов обнаружили огромную воронку. Вероятно, это была российская ракета

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