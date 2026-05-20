'В Польше нам удалось': Туск пообещал Мадьяру помочь Венгрии достичь энергетической независимости от России

Премьер-министр Польша Дональд Туск заявил о готовности Варшавы помочь Венгрии достичь энергетической независимости от России. В то же время польское правительство планирует координировать с Будапештом общую позицию относительно будущего вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом Туск сказал во время совместной пресс-конференции в Варшаве 20 мая с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром. Он отметил, что Польша хочет сделать весь регион полностью энергетически автономным.

Польша предложила Венгрии помощь в достижении энергетической независимости

По словам Туска, Польша готова делиться собственным опытом диверсификации энергоснабжения и сотрудничать с Венгрией в сфере энергетической безопасности.

Он отметил, что его стране удалось за короткое время полностью избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

"В Польше нам удалось за очень короткое время достичь полной независимости благодаря диверсификации поставок энергоресурсов", – заявил глава польского правительства.

Туск напомнил, что ранее Польша почти на 90% зависела от поставок российского газа и нефти.

"Зависимость от одного государства всегда делает суверенитет несколько иллюзорным. Сегодня мы полностью независимы от этих поставок", – подчеркнул он.

Варшава хочет сделать регион энергетически автономным

Польский премьер добавил, что Варшава готова помогать в развитии инфраструктуры для поставок энергоносителей.

По его словам, целью является создание максимально автономной и самодостаточной энергетической системы для всего региона.

"Мы будем помогать в развитии соответствующей инфраструктуры, чтобы весь регион был действительно автономным и максимально самодостаточным в вопросах поставок энергоносителей", – отметил Туск.

Польша и Венгрия будут координировать позицию по Украине

Отдельно глава польского правительства заявил, что будет работать вместе с Мадьяром над общей европейской позицией по Украине.

Туск подчеркнул, что Польша поддерживает стремление Украины к членству в ЕС и ускорение переговорного процесса.

В то же время он отметил, что вступление Украины должно происходить по тем же правилам, которые действовали для Польши во время ее евроинтеграции.

"Украина очень заинтересована в ускорении переговоров и стремится к членству в Евросоюзе. Польша полностью благосклонно относится к этим планам", – заявил он.

По словам Туска, Варшава рассчитывает в ближайшее время выработать общую позицию с Будапештом по евроинтеграции Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, новый глава венгерского правительства Петер Мадьяр заявил, что Украина имеет право защищать свой суверенитет всеми доступными средствами и получить прочные гарантии безопасности. Политик также призвал к достижению справедливого и длительного мира в Украине.

