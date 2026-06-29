В Польше мотоциклист испугался кортежа министра обороны и упал: чем всё закончилось

В польском городе Познань мотоциклист, увидев кортеж министра обороны Владислава Косиняка-Камиша, запаниковал и упал. Несмотря на это, ДТП удалось избежать.

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Об этом сообщает издание Fakt.pl. По данным СМИ, инцидент произошел на кольце Стараленка в Познани. Сначала поступала информация о возможном столкновении мотоциклиста с правительственным кортежем, однако эти данные не подтвердились.

По словам представителя Военной жандармерии подполковника Дариуша Розкоша, непосредственного контакта между участниками инцидента не было. Он пояснил, что мотоциклист, увидев колонну со спецсигналами, испугался и потерял контроль над транспортным средством.

В результате мужчина упал на проезжую часть, но отделался, в основном, испугом. Медицинскую помощь ему оказали на месте.

Также, по словам журналистов, после инцидента министр обороны вышел из автомобиля и пообщался с мотоциклистом. После короткой беседы кортеж продолжил движение.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 июня возле станции Бялословие в Великопольском воеводстве Польши столкнулись два пассажирских поезда. Известно о пострадавших: трём людям оказали неотложную медицинскую помощь на месте происшествия, ещё пятерых доставили в ближайшую больницу для обследования.

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