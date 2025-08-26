В Politico назвали страны, где в ближайшие пять лет могут начаться войны

Мир снова стоит на грани новых потрясений. Издание Politico провело анализ отчетов американской разведки и пообщалось с ведущими геополитическими экспертами, чтобы определить, где в ближайшие пять лет с наибольшей вероятностью могут начаться новые войны.

Хотя полномасштабные конфликты вроде Второй мировой войны многим кажутся маловероятными, современные вызовы – от гонки ядерных арсеналов до появления беспилотных систем и автономного оружия – делают мир значительно более уязвимым к региональным войнам. И именно такие войны способны быстро перерасти в глобальное противостояние.

Где в ближайшие пять лет могут начаться войны

Индия – Пакистан

Предпосылки. В мае этого года мир на несколько дней оказался на грани ядерного конфликта: после теракта в Джамму и Кашмире Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами по военным базам. Хотя огонь впоследствии прекратили, эксперты предупреждают – этот конфликт всегда может вспыхнуть снова.

Ставки. Обе страны имеют ядерное оружие – по оценкам, у Пакистана около 170 боеголовок, у Индии – около 180. Любая эскалация может иметь катастрофические последствия: от миллионов жертв до глобальной "ядерной зимы", которая повлияет на климат и продовольственную безопасность далеко за пределами региона.

Почему это вероятно. Внутреннее политическое давление в двух странах и низкий порог применения ядерного оружия в пакистанской военной доктрине создают опасную ситуацию, когда любое пограничное столкновение может быстро выйти из-под контроля.

Почему маловероятно. Правительственные элиты Индии и Пакистана имеют другие приоритеты: для Дели это сдерживание Китая и экономическое развитие, для Исламабада – борьба с внутренними мятежами. Это может сдержать обе стороны от полномасштабной войны.

Китай – Тайвань

Предпосылки. Тайвань – главная цель Пекина. Си Цзиньпин называет "воссоединение" исторической миссией и активно готовит армию к возможному вторжению к 2027 году.

Ставки. Тайвань стал символом соперничества США и Китая. Его захват будет означать пересмотр всей архитектуры безопасности в Азии и, вероятно, повлечет распространение ядерного оружия среди региональных союзников Америки – Южной Кореи и Японии.

Почему это возможно. Си может считать, что время играет против него: тайваньское общество все меньше поддерживает идею объединения. В то же время китайская армия активно тренируется на случай вторжения.

Почему маловероятно. Военное вторжение через пролив – одна из самых сложных операций в истории. Китайская армия имеет мало боевого опыта, а неудачное вторжение России в Украину стало дополнительным предостережением. Пекин может ограничиться "серой зоной" – экономическим давлением и блокадой.

Россия – страны Балтии

Предпосылки. Эстония, Латвия и Литва – малые страны с относительно небольшим населением, но их членство в НАТО делает любую агрессию России потенциально катастрофической для всей Европы.

Ставки. Нападение на Балтию станет испытанием для статьи 5 НАТО, которая предусматривает коллективную оборону. Это проверка готовности США и Европы реально защищать своих союзников.

Почему это возможно. Путин открыто заявляет о стремлении вернуть "исторические земли" России и разрушить западный порядок безопасности. Балтия – уязвимая цель, которая может стать полигоном для "гибридных" атак: диверсий, кибератак, провокаций.

Почему маловероятно. Россия истощена войной против Украины. По оценкам западных разведок, Москва потеряла сотни тысяч военных и тысячи единиц техники. Вряд ли Кремль готов открывать еще один фронт.

Индия – Китай

Предпосылки. Пограничный спор длится с 1962 года, когда Китай и Индия уже воевали за контроль над Гималаями. Напряженность не исчезает до сих пор: в 2020-м в долине Галван погибли десятки военных с обеих сторон.

Ставки. Хотя речь идет об отдаленных и малонаселенных горных территориях, конфликт между двумя ядерными державами, которые вместе имеют более 2,5 млрд населения, может резко изменить баланс сил в регионе.

Почему это возможно. Отсутствие диалога и механизмов деэскалации делает ситуацию опасной. Любое недоразумение может перерасти в масштабный конфликт.

Почему маловероятно. Экономические интересы обеих стран значительно важнее территориальных споров. Война резко ударит по развитию Индии и еще больше ослабит Китай, экономика которого уже сталкивается с проблемами.

Корейский полуостров

Предпосылки. Корейская война 1950–1953 годов так и не завершилась мирным договором. Демилитаризованная зона остается одним из самых напряженных участков планеты, а вся столица Южной Кореи – Сеул – находится в зоне досягаемости артиллерии КНДР.

Ставки. В регионе расположены 30 тысяч американских военных, а ядерная программа Пхеньяна создает постоянную угрозу. Любой конфликт мгновенно втянет США и, вероятно, Японию и Китай.

Почему это возможно. Режим Ким Чен Ына держится на изоляции и силе. Если он почувствует угрозу собственной власти, применение ядерного оружия или провокации могут стать для него "последним козырем".

Почему маловероятно. Северная Корея прекрасно понимает: полномасштабная война станет концом режима. Ядерный арсенал используется прежде всего как инструмент сдерживания, а не нападения.

Мир входит в период растущей нестабильности. В ближайшие пять лет существует по меньшей мере пять точек, где может разгореться новая война: Индия – Пакистан, Китай – Тайвань, Россия – Балтия, Индия – Китай и Корейский полуостров.

Каждый из этих конфликтов может иметь последствия далеко за пределами своего региона – от подрыва мировой экономики до риска глобальной ядерной катастрофы.

Политики и военные эксперты напоминают: война всегда начинается там, где ее меньше всего ждут. А XXI век может снова доказать, что мир – это не данность, а результат постоянных усилий и сдерживания агрессии.

Что предшествовало

Россия на протяжении длительного времени занимается подготовкой к масштабному конфликту с НАТО. Об этом свидетельствуют, в частности, действия россиян в Атлантическом океане и акватории нескольких морей.

Ранее сообщалось, что, в течение трех – максимум пяти лет Россия создаст военный потенциал, достаточный для "ограниченных действий" против одной или даже сразу нескольких стран НАТО. Этого срока будет недостаточно для подготовки к полномасштабной войне с Альянсом, однако достаточно высокой является вероятность того, что страна-агрессор начнет военные действия.

Как сообщал OBOZ.UA, военно-политическое руководство России продолжает демонстрировать свою приверженность затяжной войне с Украиной. Параллельно с этим Кремль готовит российское общество и оборонно-промышленную базу к потенциальной будущей войне с НАТО.

