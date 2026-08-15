УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Персидском заливе в районе Ормуза произошла огромная утечка нефти: существует угроза экологической катастрофы

Илья Рябинин
Новости. Мир
2 минуты
417
Иллюстративное изображение. Нефтяной танкер.
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

В Персидском заливе появились гигантские нефтяные пятна у островов Кешм и Сирри. Разворачивается потенциальная экологическая катастрофа, которая может затронуть Оман.

Об этом сообщает агентство Reuters. Причиной стали атаки со стороны Ирана и США на нефтяные танкеры.

Экологическая катастрофа на Ближнем Востоке

Спутниковые снимки, подтвержденные Reuters, показывают разлив нефти у побережья Омана, где сел на мель танкер "Кэролайн Безенги", из которого вытекает российская сырая нефть, образовав огромное пятно площадью 2000 квадратных километров. Данный инцидент не связывают с войной в Иране.

Спутниковый снимок у острова Кешм.

Пятно появилось у южной оконечности острова Кешм, недалеко от побережья Ирана. На снимках заметна тёмная жидкость, вынесенная на берег пляжей Сузы. Второе пятно заметили вблизи меньшего острова Сирри в центре залива, примерно в 100 км к юго-западу от Кешма. Именно здесь ведется добыча нефти и газа на шельфе Ирана.

Пятно на острове Кешм, вероятно, образовалось в результате утечки с судна Minoan Pioneer, которое перевозило сухие грузы под флагом Либерии. 3 августа этот корабль был поражен вблизи побережья Омана. Вероятно, это была атака Ирана во время прохождения судна через Ормузский пролив. Та же утечка, вероятно, затронула также остров Кешм.

Спутниковый снимок в районе острова Кешм.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении объявить Ормузский пролив территорией США. По его словам, это произойдет после победы в войне с Ираном.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Белого дома также отреагировал на требования представителей Ирана о компенсации ущерба, нанесенного в ходе военного конфликта. Он считает идею Тегерана "интересной", при этом Вашингтон также готов выдвинуть финансовые претензии к Ирану.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

экологическая катастрофанефтьБлижний восток
Редакционная политика