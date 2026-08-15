В Персидском заливе в районе Ормуза произошла огромная утечка нефти: существует угроза экологической катастрофы

В Персидском заливе появились гигантские нефтяные пятна у островов Кешм и Сирри. Разворачивается потенциальная экологическая катастрофа, которая может затронуть Оман.

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Об этом сообщает агентство Reuters. Причиной стали атаки со стороны Ирана и США на нефтяные танкеры.

Экологическая катастрофа на Ближнем Востоке

Спутниковые снимки, подтвержденные Reuters, показывают разлив нефти у побережья Омана, где сел на мель танкер "Кэролайн Безенги", из которого вытекает российская сырая нефть, образовав огромное пятно площадью 2000 квадратных километров. Данный инцидент не связывают с войной в Иране.

Пятно появилось у южной оконечности острова Кешм, недалеко от побережья Ирана. На снимках заметна тёмная жидкость, вынесенная на берег пляжей Сузы. Второе пятно заметили вблизи меньшего острова Сирри в центре залива, примерно в 100 км к юго-западу от Кешма. Именно здесь ведется добыча нефти и газа на шельфе Ирана.

Пятно на острове Кешм, вероятно, образовалось в результате утечки с судна Minoan Pioneer, которое перевозило сухие грузы под флагом Либерии. 3 августа этот корабль был поражен вблизи побережья Омана. Вероятно, это была атака Ирана во время прохождения судна через Ормузский пролив. Та же утечка, вероятно, затронула также остров Кешм.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении объявить Ормузский пролив территорией США. По его словам, это произойдет после победы в войне с Ираном.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Белого дома также отреагировал на требования представителей Ирана о компенсации ущерба, нанесенного в ходе военного конфликта. Он считает идею Тегерана "интересной", при этом Вашингтон также готов выдвинуть финансовые претензии к Ирану.

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