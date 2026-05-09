В парламенте Канады состоялся прием к Международному дню вышиванки. Фото

В парламенте Канады провели торжественный прием по случаю Международного дня вышиванки. Мероприятие организовала Вышиванковая ассоциация Канады, которая уже десять лет занимается продвижением интересов Украины в Канаде.

Об этом сообщил корреспондент украинского медиа. В мероприятии приняли участие представители всех парламентских партий Канады, украинская община Оттавы и местные политики.

Среди гостей приема были посол Украины в Канаде Андрей Плахотнюк, депутаты федерального парламента и члены украинской общины. В своем выступлении Плахотнюк отметил, что во времена, когда Украина борется за свободу, достоинство и право на существование, вышиванка стала символом единства, устойчивости и культурного наследия.

Председатель канадско-украинской группы дружбы, депутат от Либеральной партии Иван Бейкер заявил, что поддержка Украины отвечает интересам Канады.

"Украинцы гордятся, когда кто-то не украинского происхождения надевает вышиванку. Особенно приятно, когда это делают руководители. Многие присутствующие в этом зале лидеры одеты в вышиванки, что посылает мощный сигнал", – сказал он.

Во время мероприятия канадцам, которые поддерживали Украину, вручили награды.

Заметим, День вышиванки ежегодно празднуют в третий четверг мая. В Канаде часть мероприятий проходит накануне этой даты. Праздник начали в 2006 году студенты факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого университета имени Юрия Федьковича, которые предложили посвятить один день украинской вышитой рубашке.

