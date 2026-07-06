В Пакистане автобус с пассажирами упал в 20-метровую пропасть: погибли не менее 40 человек. Фото

По меньшей мере 40 человек погибли, ещё 11 получили ранения в результате аварии пассажирского автобуса на северо-западе Пакистана. Трагедия произошла недалеко от города Жоб на границе провинций Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва, где автобус сорвался в каменистое ущелье глубиной более 20 метров.

Видео дня

О трагедии сообщило издание RMF24 со ссылкой на местные службы и представителей властей Пакистана. По словам пресс-секретаря властей провинции Белуджистан Шахида Ринды, основными причинами катастрофы стали перегруженный автобус и превышение скорости.

Авария произошла на горной трассе, по которой автобус следовал из Кветты в Пешавар. По данным местных властей, транспортное средство было переполнено, так как в него также сели пассажиры другого автобуса, который сломался по дороге.

Представитель спасательных служб города Жоб Санаулла Шерани рассказал, что водитель не справился с управлением на извилистой горной дороге. После потери контроля автобус упал с высоты более 20 метров в каменистое ущелье.

"Масштаб разрушений очень велик, а спасательная операция затруднена из-за труднодоступной горной местности", – отметил Санаулла Шерани.

Причины трагедии

По предварительным выводам местных властей, перегрузка автобуса и высокая скорость не оставили водителю возможности безопасно преодолеть сложный участок дороги. Именно эти факторы, по словам Шахида Ринды, стали непосредственной причиной смертельной аварии.

Пакистан уже много лет остается одной из стран с высоким количеством смертельных дорожно-транспортных происшествий, особенно в горных регионах. Плохое состояние дорог, несоблюдение правил дорожного движения, переполненный транспорт и опасный стиль вождения регулярно приводят к масштабным трагедиям.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что военный вертолёт Пакистана разбился вблизи города Музаффарабад, как предполагается, "из-за технической неисправности на борту". В результате авиакатастрофы погибли все члены экипажа, находившиеся в вертолете. Инцидент произошел во время взлета вертолета Ми-17 армейской авиации вблизи Музаффарабада.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!