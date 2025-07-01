В отношениях между Маском и Трампом снова обострение. Пока Конгресс приближается к голосованию за "Большой и Великолепный" законопроект Трампа, Маск провел весь день, критикуя инициативу и законодателей, которые ее поддерживают.

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"Каждый член Конгресса, который баллотировался с обещаниями снизить правительственные расходы, а затем проголосовал за самое большое повышение долга в истории, должен стыдливо опустить голову! Они проиграют свои праймериз в следующем году, даже если это будет последнее, что я сделаю на Земле", - написал Маск. И добавил, что поместит лицо каждого такого конгрессмена или сенатора на постеры с надписью "ЛЖЕЦ".

Также миллиардер пообещал создать отдельную партию. "Если этот безумный законопроект примут, на следующий же день будет сформирована Американская партия. Наша страна нуждается в альтернативе Демократическо-Республиканской единопартии, чтобы люди действительно могли иметь голос".

Ответ от Дональда Трампа не заставил себя ждать. "Без субсидий Илону, вероятно, пришлось бы закрыться и вернуться домой в Южную Африку. Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономила бы огромную сумму. Возможно, нам стоит попросить DOGE тщательно и внимательно посмотреть на все это? МОЖНО СЭКОНОМИТЬ ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ!!!"

Драма с "Великим и Великолепным" законопроектом Трампа - сейчас в центре всех обсуждений в Вашингтоне. Кто как голосует, кто изменил свою позицию, какие поправки проходят, а какие нет, когда ждать финального рассмотрения, и еще куча политически-бюрократических деталей.

Трамп хочет, чтобы документ положили ему на подпись ко Дню независимости 4 июля. Законодатели злятся, потому что имели в планах отдых со своими семьями, а не работу в душном Вашингтоне с 34-градусной жарой. Если законопроект таки пройдет на этой неделе, путь к этому будет очень непростым.