В Норвегии приступила к дежурству первая специализированная установка для обнаружения и сбивания вражеских дронов: что о ней известно. Фото

На авиабазе Эрланд в Норвегии ввели в эксплуатацию первую специально приобретённую пусковую установку комплекса C-UAS для противодействия беспилотникам. Система должна обнаруживать, идентифицировать и нейтрализовать дроны массой до 150 кг.

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В дальнейшем такие комплексы планируют развернуть и на других военных объектах страны. Об этом говорится в статье СМИ NRK.

Что известно о C-UAS

Первую пусковую установку установили непосредственно возле взлетно-посадочной полосы авиабазы Эрланд, где базируются истребители F-35. Ее поставила британская компания ISS Aerospace, интегрировав установку в состав комплексной системы C-UAS.

Комплекс Counter Unmanned Aerial Systems (C-UAS) предназначен для защиты военных баз, стационарных объектов и важных инфраструктурных сооружений от беспилотников класса UAS 1, то есть аппаратов массой до 150 кг.

Система объединяет различные датчики и средства поражения. В частности, в ее состав входят радары, которые помогают обнаруживать дроны, а также кинетические и некинетические средства противодействия.

Известно, что новая система существенно расширяет возможности страны в сфере борьбы с беспилотниками. На "Эрланде" C-UAS может применяться как "soft kill" — воздействие на дрон без физического уничтожения, — так и "hard kill", то есть непосредственное поражение цели.

Причина усиления защиты от дронов

Решение об усилении противодроновой защиты было принято после серии сообщений о возможных наблюдениях беспилотников в Европе, в частности вблизи авиабазы Эрланд осенью прошлого года.

Тогда норвежская полиция получила многочисленные сообщения о дронах вблизи военного объекта. В итоге правоохранители пришли к выводу, что часть наблюдений могла быть связана с мигающими небесными объектами, а не с беспилотниками. В то же время эти случаи продемонстрировали необходимость в системе, позволяющей быстрее устанавливать, что именно находится в воздухе.

Работа над C-UAS началась еще до этих инцидентов, однако они сделали проблему более актуальной.

Новая система дополняет уже имеющуюся в Норвегии систему ПВО NASAMS. Использовать дорогостоящие зенитные ракеты против небольших дронов нецелесообразно, поэтому специализированные средства противодействия беспилотникам должны восполнить этот пробел.

C-UAS планируется постепенно внедрять в других подразделениях Вооруженных сил Норвегии. Среди объектов, которые должны получить такую способность, — авиабаза Эвенес, где обеспечивается круглосуточная истребительная готовность QRA.

В то же время конфигурация комплекса на разных объектах может отличаться. Норвежское агентство оборонных закупок поясняет, что выбор датчиков и средств поражения будет зависеть от особенностей местности, характера угроз и условий конкретной военной базы.

Для закупки C-UAS Норвегия заключила четырехлетнее рамочное соглашение с британской компанией Operational Solutions Ltd. (OSL) на сумму до 938 млн норвежских крон. Предусмотрена возможность продления соглашения еще на три года.

Параллельно на Эрланде сформировали отдельное подразделение операторов беспилотников. Его дроны могут использоваться для поиска людей, разведки и картографирования местности. В перспективе подразделение также должно выполнять задачи по борьбе с дронами, в частности поражать другие беспилотники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у побережья Норвегии местные жители обнаружили обломки российской ракеты длиной около 1,5 метра. На место оперативно прибыла береговая охрана, однако из-за шторма обломки унесло в море.

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