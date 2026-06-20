В Нидерландах задержан украинец по делу о загадочном исчезновении мужчины: что известно

В Нидерландах развернулся громкий криминальный скандал вокруг 42-летнего гражданина Украины, арестованного по подозрению в нанесении ножевых ранений и причастности к загадочному исчезновению человека. Журналистское расследование показало, что мужчина уже несколько лет держал в страхе жителей провинции Северный Брабант.

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Правоохранительные органы и социальные службы долгое время не могли арестовать агрессивного украинца. Об этом сообщает медиапортал Omroep Brabant.

Поножовщина в центре города и новый арест в камере

Череда официальных обвинений против подозреваемого обострилась 10 апреля 2026 года, когда в центре города Бест было совершено нападение на известного местного ресторатора Яна Верховена. Владелец заведения получил ножевые ранения. В тот же вечер бойцы группы быстрого реагирования штурмовали дом подозреваемого в соседней деревне Мидделбеерс и провели задержание.

Однако несколько дней обвинения приняли куда более серьезный оборот. Находящемуся под стражей 42-летнему украинцу предъявили подозрение по делу двухлетней давности, связанному с пропажей человека. Речь идет о 36-летнем Марке Яскульском из Дронтена, который бесследно исчез 15 апреля 2024 года.

Известно, что перед исчезновением Яскульский отправился на свидание, организованное через специализированное гей-приложение для знакомств Grindr. Позже его велосипед обнаружили в воде, но тело мужчины так и не нашли. Следствие официально квалифицирует это дело как насильственное преступление и подозревает убийство.

Террор в отношении соседей

Как выяснили журналисты, подозреваемый переехал в арендованный дом на улице Каллуна в Мидделбеерсе летом 2024 года. С самого первого дня его появление превратило жизнь соседей в кошмар. Из-за полного отсутствия коммуникации, мужчина не владел ни голландским, ни английским языками, урегулировать конфликты мирным путем было невозможно.

Список злодеяний мужчины постоянно рос. Злоумышленник прокалывал шины автомобилям, поджигал мусорные баки и громил общественные места. Когда один из пострадавших соседей решился написать официальное заявление в полицию о вандализме, подозреваемый начал устраивать ночные налеты, агрессивно стуча в двери заявителя посреди ночи.

По словам жертвы, этот психологический террор довел его до нервного срыва, из-за чего он несколько недель не мог работать и был вынужден обратиться за психологической помощью.

Местные власти признают, что ситуация долгое время оставалась тупиковой. Член городского совета Йоеп ван де Вен назвал это дело "чрезвычайно сложным". Муниципалитет и социальные службы знали о проблемном жителе и неоднократно пытались предложить ему поддержку и психологическую помощь.

Сейчас главная эмоция жителей Мидделбеерса – это облегчение, смешанное с паническим страхом перед его возможным возвращением. Правоохранители заверяют, что вероятность его возвращения в обозримом будущем практически исключена. Подозреваемый остается под стражей, следствие продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, семья убитого 5-летнего Кирилла Тлявова просит министерство обороны проверить законность мобилизации бывшего полицейского Ивана Приходько, которого обвиняют в убийстве ребенка. Также родственники просят отменить приказ о его мобилизации.

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