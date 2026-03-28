В Нидерландах взорвались несколько банкоматов: пострадала девочка

Голландская компания Geldmaat, которая управляет и обслуживает банкоматы в Нидерландах, решила временно прекратить работу ряда терминалов на неопределенный срок, пока рядом с этими автоматами не появится усиленная охрана. Такую охрану у банкоматов пообещали власти страны из-за серии взрывов, прогремевших рядом с аппаратами в течение последней недели.

Всего в течение недели зафиксировано четыре взрыва на таких банковских объектах. Во время последних таких инцидентов пострадала девушка-подросток, рассказал национальный вещатель Нидерландов.

Последние инциденты со взрывами у банкоматов произошли в ночь на 27 марта в Амстердаме и Утрехте. Именно в последнем городе из-за такого взрыва девочка-подросток получила ранения осколками стекла и была госпитализирована.

Кроме девушки и терминалов банкомата, здесь взрывом задело верхние квартиры, жители которых были эвакуированы "для обеспечения безопасности".

В Амстердаме взрыв у банкомата произошел через несколько часов после инцидента в Утрехте. В столице страны обошлось без пострадавших, хотя здесь также в квартирах взрывом выбило окна.

Полиция пока не сообщила, были ли похищены деньги, проводится дальнейшее расследование.

Возможно, это не были попытки ограбления; не исключается, что это немотивированный вандализм. Однако, как отметил вещатель страны, у последних случаев есть по крайней мере одна общая черта. Это тот факт, что злоумышленники использовали довольно мощные взрывчатые вещества.

Так или иначе, полиция не исключает существования связи между всеми последними инцидентами с банковскими терминалами. А тем временем власти страны пообещали усилить охрану таких объектов.

Как сообщал OBOZ.UA, также недавно в столице Нидерландов рано утром прогремел взрыв возле здания еврейской школы. В результате инцидента сооружение получило повреждения, однако обошлось без серьезных разрушений. Городские власти заявляют, что это было целенаправленное нападение на еврейскую общину.

