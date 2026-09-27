В Непале лавина накрыла базовый лагерь в горах: шесть человек пропали без вести

В Непале лавина накрыла базовый лагерь на горе Химлунг-Химал в центральной части страны. По меньшей мере шесть непальцев, находившихся там, пропали без вести.

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Об этом заявил генеральный менеджер компании Himalayan Holidays Барун Бхандари, организующей экспедицию, сообщает CNN . По его словам, в момент схода лавины шерпы и работники кухни устанавливали палатки и закрепляли веревки для группы из Объединенных Арабских Эмиратов, которая должна была прибыть 1 октября.

Лавина накрыла базовый лагерь

Лавина сошла в воскресенье, когда с горы пошел поток снега и камней. Команда, в состав которой входили шерпы, работники кухни и другой персонал, прибыла в базовый лагерь 18 сентября с продуктами и альпинистским снаряжением.

"Мы очень ошеломлены. Сегодня утром мы узнали, что шесть или семь членов нашей команды пропали без вести, но нам еще предстоит подтвердить точное количество", — сказал Бхандари.

По его словам, это первая лавина такого масштаба именно в этой части горы. Он отметил, что территория базового лагеря достаточно ровная, поэтому сход лавины стал неожиданностью.

Владелец другой компании, которая проводит экспедицию на Химлунг-Химали, известный альпинист Мингма Гьяле Шерпа сообщил, что среди пропавших без вести есть двое его кухонных работников.

Компания сотрудничает с туристическим советом Непала, чтобы установить точное количество пропавших без вести. Также планируется отправить в базовый лагерь спасательный вертолет.

В то же время из-за сильных осадков в районе и удаленности места связь остается ограниченной. В некоторых частях Непала также действуют предупреждения о сложных погодных условиях.

Инцидент произошел всего через несколько недель после катастрофических наводнений и оползней на границе Непала и Китая, вызванных обрушением ледника, в результате которых погибли не менее 1300 человек и более 5000 пропали без вести. Несмотря на это, власти Непала призывают иностранных туристов не отменять свои поездки.

Гора Химлунг-Химал имеет высоту 7126 метров и расположена вблизи границы с Китаем. Недавно Национальный фонд охраны природы Непала приостановил выдачу разрешений на вход в природоохранные зоны Аннапурны и Манаслу из-за сильных дождей.

Напомним, число погибших в результате масштабного наводнения и схода ледника в Непале и Тибете превысило 1300 человек, еще почти 5000 человек считались пропавшими без вести. Спасательные работы затруднялись из-за сильных дождей, горного рельефа и нестабильного уровня воды.

Как писал OBOZ.UA, по состоянию на 25 сентября 56 граждан Украины оставались пропавшими без вести после наводнения и оползня в Непале. В МИД отметили, что информации о подтвержденных погибших или раненых украинцах не поступало, а ситуация находится под особым контролем дипломатов.

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