В Молдове обнаружили обломки российского ударного дрона: подозревают «Герань-2». Фото

В Кагульском районе Молдовы правоохранители обнаружили многочисленные обломки российского дрона. По предварительным выводам специалистов,найденные фрагменты принадлежат ударному беспилотнику типа "Герань-2".

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О находке сообщила местная полиция. В ведомстве отметили, что специалисты провели предварительный осмотр обломков и продолжают расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

По информации полиции, многочисленные фрагменты беспилотника обнаружили за пределами населенного пункта Велени в Кагульском районе.

В ходе предварительного осмотра специалисты проанализировали обломки, материалы, использованные при изготовлении, а также маркировку. По результатам осмотра пришли к выводу, что найденные фрагменты принадлежат БПЛА типа "Герань-2".

Все обнаруженные обломки и другие объекты, которые могут иметь значение для расследования, были задокументированы и изъяты для проведения необходимых экспертиз. На момент публикации специалисты взрывотехнической службы полиции продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года Молдова неоднократно фиксировала нарушения своего воздушного пространства российскими ракетами и беспилотниками. По официальным данным Национального центра воздушных операций армии, за этот период зафиксировано 60 таких случаев: пять в 2022 году, четыре в 2023-м, 15 в 2024-м, 21 в 2025-м и ещё 15 за первые семь месяцев 2026 года.

По данным Минобороны Молдовы, из-за вторжения в воздушное пространство страны происходили взрывы в Приднестровском регионе, специалисты обнаруживали обломки ракет и беспилотников вблизи границы с Украиной, а также дроны с взрывными зарядами. Всего на территории страны зафиксировано 28 случаев падения обломков, по меньшей мере 12 из них не взорвались.

Как сообщал OBOZ.UA, нарушение воздушного пространства Польши российскими ракетами и беспилотниками продемонстрировало опасную тенденцию. Места падения летательных аппаратов всё чаще обнаруживаются в опасной близости от ключевых объектов польского военно-промышленного комплекса, в модернизацию которого государство вкладывает огромные средства.

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