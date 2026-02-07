В Молдове нашли третий с начала года беспилотник: что известно. Фото

В Молдове 6 февраля нашли неизвестный БПЛА. Это уже третий дрон, который обнаруживают на территории страны с начала 2026 года.

Видео дня

Беспилотник лежал на открытой местности вблизи села София Дрокийского района, в направлении населенного пункта Лазо. Об этом рассказала пресс-служба полиции Молдовы в Telegram-канале.

Отметим, что расстояние от этой точки до границы с Украиной напрямую – не менее 36 километров.

БПЛА заметили местные жители и сразу же вызвали правоохранителей.

"Место происшествия охраняется, а эксперты Технико-взрывной секции полиции намерены тщательно осмотреть объект. Напоминаем гражданам, что необходимо избегать приближения к подобным объектам и соблюдать требования полиции", – говорится в сообщении.

Молдавские правоохранители опубликовали фото дрона, на котором видно номер на корпусе. Что это за беспилотник и кому он принадлежит, выясняется.

Что предшествовало

В предыдущий раз беспилотник в Молдове нашли 17 января возле села Нукарены Теленештского района. Это оказалась "Гербера" – БПЛА-"приманка", не оснащенная боевой частью.

Еще один дрон обнаружили в приграничных районах Молдовы 22 января. Он упал во двор заброшенного дома и оказалось, что беспилотник оснащен БЧ. Опасную находку специалисты взорвали на месте.

Как писал OBOZ.UA, ранее правительство Молдовы начало процесс денонсации основных соглашений и, соответственно, выхода из Содружества Независимых Государств. До середины февраля документы должны быть доработаны на правительственном уровне и переданы в парламент для принятия окончательного решения.

