В Молдове автобус с десятками пассажиров съехал с дороги: есть пострадавшие. Фото

В Молдове утром 11 сентября микроавтобус Mercedes с 20 пассажирами съехал с дороги. В результате ДТП пострадали пять человек.

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Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker со ссылкой на данные полиции. Правоохранители рассказали об обстоятельствах происшествия и количестве пострадавших.

По информации полиции, водитель ехал по трассе R-15 недалеко от села Стирча, когда не справился с управлением. В салоне в тот момент находились 20 пассажиров, что превышало вместимость транспортного средства.

Пятеро человек получили травмы. Четверо из них были доставлены в местную больницу, ещё одному пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте.

Водителя проверили на алкоголь. Он был трезв.

В настоящее время полиция проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Швейцарии пассажирский автобус с около 48 людьми врезался в ограждение и перевернулся на бок. ДТП произошло в кантоне Граубюнден во время движения из Цернеца в направлении Суша. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие.

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