В Швейцарии туристический автобус с десятками людей врезался в ограждение: есть погибшие. Фото

В швейцарском кантоне Граубюнден произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта. Пассажирский автобус врезался в ограждение и перевернулся на бок, что привело к человеческим жертвам и многочисленным травмированным.

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На месте происшествия всю ночь продолжалась комплексная спасательная операция с привлечением вертолетов и экстренных служб. Об этом сообщает srf .

Обстоятельства аварии и масштабы спасательной операции

Авария произошла во время движения автобуса из населенного пункта Цернец в направлении Суша. По предварительной информации следствия, транспортное средство врезалось в ограждение – предположительно, в зоне проведения строительных работ – после чего перевернулось на бок. Правоохранители отмечают, что другие транспортные средства в этом ДТП не участвовали.

Официальные представители полиции пока не назвали точное количество погибших и раненых, однако подтвердили, что автобус был полностью заполнен. По данным СМИ, в салоне находилось около 48 пассажиров, подавляющее большинство которых – граждане Нидерландов.

К ликвидации последствий трагедии были привлечены многочисленные бригады скорой помощи, пожарные подразделения, а также швейцарская служба воздушного спасения Rega. Из-за масштабности происшествия пришлось вызвать дополнительные экстренные службы из соседних кантонов. Дорогу на месте аварии временно перекрыли для проведения спасательных работ, а сам автобус подняли только утром следующего дня.

Реакция властей

На трагическое событие уже отреагировал федеральный президент Швейцарии Ги Пармелен. В своём заявлении на платформе X он выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших, заверив, что швейцарские власти обеспечат тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств ДТП. Глава страны также поблагодарил спасателей за их тяжелый труд в течение ночи.

Со своей стороны, голландская туристическая организация, отвечавшая за рейс, опубликовала заявление, в котором выразила шок от случившегося и поддержку всем пострадавшим пассажирам и их семьям.

Напомним, в Киеве в понедельник, 7 сентября, мотоциклист на скорости врезался в маршрутный автобус. От полученных травм водитель двухколесного транспорта скончался на месте ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения машин пострадали трое детей и один взрослый.

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