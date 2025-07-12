В мире появится новое государство: Макрон указал на важную деталь

Французская заморская территория Новая Каледония, которая находится вблизи Австралии, станет новым государством в составе Франции. Такое решение было принято после более чем десяти дней дискуссий.

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Избранные представители Новой Каледонии и Франции достигли исторического соглашения. Об этом французский лидер Эммануэль Макрон сообщил в Х.

"Я хотел бы поблагодарить государственного министра по делам заморских территорий Мануэля Вальса и участников переговоров, с которыми я встречусь в Елисейском дворце в 18:00. Сейчас настало время для уважения, стабильности и объединения добрых намерений для построения общего будущего", – написал он.

Результатом Саммита касательно будущего Новой Каледонии стал проект соглашения, подписанный всеми сторонами в субботу, 12 июля. Об этом сообщили на официальном сайте правительства Франции.

Соглашение предусматривает новую политическую организацию, еще большее распределение суверенитета и экономическую и социальную перестройку архипелага.

Государство Новая Каледония будет закреплено в Конституции Франции и признано международным сообществом. Новокаледонцам будет разрешено иметь двойное гражданство – французское и новокаледонское. Основной закон, который будет принят Конгрессом Новой Каледонии в 2026 году, закрепит способность архипелага к самоорганизации, а население, которого касается это соглашение, будет привлечено к голосованию.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с мощным заявлением в британском парламенте, подчеркнув непоколебимую поддержку Украины Европой в войне против России. Его слова вызвали бурные аплодисменты в зале.

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