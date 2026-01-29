В Милане выпал из окна отеля известный украинский банкир: полиция подозревает убийство

Итальянская полиция расследует смерть экс-главы правления "Укрсиббанка", бывшего владельца банка "Фидобанк" и других финучреждений Александра Адарича, который в прошлую пятницу выпал из окна отеля в Милане. Правоохранители подозревают, что произошло убийство.

Об этом пишет итальянское издание Corriere della Sera. Отмечается, что полиция расследует убийство Александра Адарича.

"Украинский банкир Александр Адарич выпал из окна отеля. Расследуется причастность таинственного человека", – говорится в материале.

Полиция реконструирует передвижения Александра Адарича в Милане и пытается идентифицировать людей, которые были с ним в квартире, пишет издание.

"В прошлую пятницу он упал с высоты пятнадцати метров. И есть подозрение, что 54-летний бизнесмен, уроженец Павлограда вблизи Днепра, был выброшен из окна комнаты отеля, когда уже был мертв", – говорится в публикации.

Издание рассказывает о таинственном мужчине, которого консьержка видела на балконе после падения Адарича. Он через несколько секунд спустился во двор отеля, подошел к консьержке и спросил на английском "Что случилось?", после чего бесследно исчез.

Также сообщается о других мужчинах, которые, согласно восстановленному ходу событий, были в номере за несколько минут до падения Адарича и могут быть причастны к убийству.

И хотя подтверждение от вскрытия еще не получено, в полиции предполагают, что кто-то инсценировал самоубийство, чтобы скрыть улики преступления.

К этому добавляется еще один факт. Следователи после обыска номера, в котором остановился Адарич, изъяли несколько документов с указанием национальностей и гражданства других людей, но с фотографией и удостоверением личности жертвы.

"Тот, кто организовал имитацию, либо оставил их там, либо забыл забрать", – говорится в материале издания.

Поскольку имя банкира связывают с несколькими холдинговыми компаниями в Люксембурге и других офшорах, наличие паспортов с другим именем может быть частью его международной деловой деятельности.

Полиция рассматривает несколько версий произо шедшего, включая то, что это могла быть инсценировка смерти Адарича, а погиб он на самом деле раньше.

Следователи также нашли жену экс-банкира, но она не добавила никаких деталей. Известно, что Адарич прибыл в Милан утром и должен был уехать в тот же вечер.

Что известно об Александре Адариче

Александр Адарич родился 12 октября 1971 года в Павлограде. Был экономистом и банкиром.

Адарич работал заместителем руководителя Павлоградского филиала, а затем Харьковского филиала ПриватБанка.

С 2002 по 2008 год занимал должность председателя правления Укрсиббанка.

В 2012–2013 годах Адарич купил "СЕБ Банк" и "Эрсте Банк", объединив их в "Фидобанк". Также под его контролем были "Евробанк" и "Фидокомбанк".

В 2016 году "Фидобанк", который принадлежал Александру Адаричу, признали неплатежеспособным. В том же году признан банкротом "Евробанк".

Государственная фискальная служба Украины подозревает владельцев и руководителей обанкротившегося "Фидобанка" в присвоении 1,6 млрд грн активов финучреждения, что в дальнейшем привело к его краху.

По информации издания "Сопротивление", Александр Адарич тесно связан с "семьей" беглого президента Виктора Януковича. Он считается одним из организаторов финансовых махинаций в сфере банковских и корпоративных схем.

По данным Il Giorno, последние годы Адарич работал в люксембургской девелоперской компании Alfaro Real Estate.

А изданиеla Repubblica пишет, что Адарич также фигурирует в судебном процессе по управлению определенными бизнес-сделками в Одесском порту.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Адарич был признанлучшим финансистом 2005 года.

