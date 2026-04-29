В Мали обвинили размещенный там "Африканский корпус" российской армии в том, что они предали руководство страны. В то же время в Министерстве обороны России заявили, что войска страны-террористки "предотвратили государственный переворот".

Об этом сообщает российское оппозиционное издание"Агентство.Новости" со ссылкой на двух чиновников из африканской страны. По заявлениям повстанцев и даже Z-военкоров, малийские и российские силы продолжают отступать.

Что происходит в Мали

Как сообщается, повстанцы утверждают, что малийская армия и "Африканский корпус" ВС РФ вышли из одного из городов после переговоров. По этому поводу Telegram-канал Directorate 4 опубликовал, как утверждается, видео с повстанцами в Тессалите и на Интахаке.

Z-Telegram-каналы пишут, что в результате их совместного отступления из Кидаля "начала сыпаться оборона на всём севере страны". Кроме того, под контроль повстанцев"Исламское государство в провинции Сахель" перешел город Лаббезанга, а также не исключается"вывод войск из Анефиса и Менаки".

По данным агентства Reuters повстанцы вошли в Мали у границы с Нигером. Участия в операциях против малийской армии и "Африканского корпуса" они не принимали.

В России накануне также впервые официально признали потери в "Африканском корпусе" во время боев в Мали. Высокопоставленный малийский чиновник заявил французской радиостанции RFI, что губернатор одной из провинций предупредил армию России о подготовке нападения"за три дня до него", но"они ничего не сделали".

Напомним, в Мали был сбит российский военный вертолет, в результате чего погиб весь экипаж и мобильная огневая группа на борту. Предварительно причиной катастрофы называют внешнее огневое воздействие с применением зенитно-ракетного комплекса.

Как сообщал OBOZ.UA, в Мали на фоне продолжающихся боевых действий с вооруженными группировками убили министра обороны Садио Камара, которого называли главным союзником России. Также повстанцы начали вступать в бои с российскими наемниками.

