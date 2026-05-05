Финляндия решила не сбивать дроны, которые летели в Россию: военные назвали причину

В воскресенье финские военные не пытались перехватить беспилотники, которые нарушили воздушное пространство страны. Инцидент произошел вблизи восточной части Финского залива, недалеко от границы с Россией.

Журналисты Yle обратились к Оборонительным силам с запросом о действиях во время инцидента. В ответе военные объяснили, что дроны не сбивали, поскольку они находились слишком близко к российской границе.

"В мирное время перехват дронов невозможен у самой границы или в воздушном пространстве другого государства", – отметили в пресс-службе.

Ограничение действий военных

Ранее в военном ведомстве уже объясняли, что не перехватывают дроны без четкой идентификации. И еще один момент – они не действуют, если существует вероятность, что боеприпасы могут упасть на территорию России. Это правило стало ключевым в этой ситуации.

В день инцидента Оборонительные силы также ввели временный запрет на полеты в районе городов Котка и Хамина. Это сделали, чтобы исключить другое воздушное движение и, если нужно, иметь больше свободы для реагирования. Хотя, как видно, на этот раз вмешательство не понадобилось.

Детали инцидента

По имеющейся информации, дроны зашли в воздушное пространство Финляндии с юга и двигались в сторону восточной части Финского залива. Они не пересекали территорию страны, а некоторое время летели вдоль границы, после чего изменили направление и пошли на восток.

Расследованием нарушения занимается Пограничная служба. В то же время в военных не уточняют, удалось ли точно идентифицировать эти беспилотники.

В тот же день, в воскресенье, произошла атака дронов на нефтяной терминал в Приморске. Ранее на территории Финляндии уже фиксировали четыре беспилотника, которые, по предварительным данным, могли иметь украинское происхождение.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью 3 мая украинские беспилотники нанесли массированный удар по Ленинградской области. Целью атаки в очередной раз стал крупнейший нефтеналивной порт РФ в Балтийском море.

