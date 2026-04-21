В Латвии ограничили доступ к еще десятку сайтов с пропагандой РФ: список

Национальный совет по электронным СМИ Латвии ограничил доступ еще к десяти интернет-сайтам, которые распространяют российскую пропаганду. Решение приняли после получения информации от государственных органов, и оно уже обнародовано в официальном издании.

Видео дня

Речь идет о сообщении совета, на которое ссылается Delfi. В нем указано, что ограничения ввели в отношении конкретных сайтов, которые системно публикуют односторонний контент о войне в Украине.

Как сказано в тексте, "на этих сайтах в целом распространяется тенденциозная информация и формируется положительное отношение к России".

Оценка влияния контента

В совете объяснили, что упомянутые ресурсы не просто подают информацию с перекосом, но и фактически мобилизуют поддержку российских военных, участвующих в войне против Украины. Также, по оценке латвийских институтов, они способствуют формированию ощущения принадлежности к российскому информационному пространству.

И это, как подчеркивают в NEPLP, может иметь более широкие последствия. Речь идет о влиянии на сплоченность общества, межэтнические отношения и восприятие ценностей. В документе прямо указано, что такая информационная деятельность способна ослабить поддержку Украины в Латвии в вопросах ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Перечень и решение

Ограничение касается таких сайтов:

pobedarf.ru, vgoroden.ru, orda-info.online, baikal-daily.ru, newsomsk.ru, gubdaily.ru, gorvesti.ru, volgadmin.ru, parmanews.ru pulse19.ru.

Доступ к ним на территории Латвии будет заблокирован.

Это решение не является первым подобным шагом. Ранее совет уже принимал аналогичные ограничения в отношении других порталов с пропагандистским контентом. И, похоже, такая практика продолжится, если будут появляться новые ресурсы с подобным наполнением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!