В Латвии испытали системы дистанционного минирования Skorpion 2: каковы их преимущества. Фото

В феврале Национальные вооруженные силы Латвии провели успешные полигонные испытания систем дистанционного минирования Skorpion 2. Тестирование состоялось с целью усиления противотанковой обороны и укрепления возможностей государства по сдерживанию потенциального противника.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Национальные вооруженные силы Латвии. Испытания проводили в соответствии с контрактом между Министерством обороны, Государственным центром оборонной логистики и закупок и немецкой компанией Dynamit Nobel Defence GmbH.

По словам военных, системы дистанционного минирования позволяют оперативно и мобильно создавать противотанковые минные поля. Это позволяет ограничивать и замедлять продвижение вражеской бронетехники, повышая эффективность обороны и живучесть подразделений в боевых условиях.

Первые поставки комплексов Skorpion 2 ожидаются уже в этом году, что позволит интегрировать их в планы защиты восточных границ и начать практическое обучение личного состава.

Развитие этого направления в Латвии происходит поэтапно. Уже в этом году планируется поставка первых систем Skorpion 2, что позволит начать практическую подготовку личного состава и интегрировать новые возможности в оперативные планы Национальных вооруженных сил Латвии.

В рамках соглашения предусмотрена закупка не только самих систем Skorpion 2, но и боеприпасов к ним – противотанковых мин и сопутствующего оборудования. Отдельные компоненты планируют производить непосредственно в Латвии, что должно усилить безопасность поставок и обеспечить долгосрочное обслуживание систем вооруженными силами.

Что известно о Skorpion 2

Skorpion 2 – это современная немецкая система дистанционного минирования нового поколения, разработанная компанией Dynamit Nobel Defence в партнерстве с KNDS. Онапредназначена для быстрого создания противотанковых минных полей на пути продвижения вражеской бронетехники.

Ключевые Преимущества Skorpion 2:

Оперативность развертывания – позволяет быстро создавать противотанковые минные поля без необходимости длительного инженерного оборудования позиций вручную.

Мобильность – система устанавливается на транспортные платформы, что позволяет оперативно менять позиции и минировать участки на разных направлениях.

Усиление сдерживания – создает дополнительные препятствия для бронетехники противника, замедляя или полностью блокируя ее продвижение.

Безопасность – минные заграждения позволяют выиграть время, уменьшить риск прямого столкновения и лучше подготовить оборону. Все мины системы имеют механизм самоликвидации (программируется на срок от нескольких часов до нескольких дней), что гарантирует безопасность территории для гражданских после завершения конфликта.

Гибкость применения – использование различных типов противотанковых мин и вариантов конфигурации минных полей в зависимости от задач и рельефа местности.

Как сообщал OBOZ.UA, Латвия завершила строительство забора на границе с РФ. Вдоль государственной границы построено ограждение протяженностью около 280 километров. Также продолжается оснащение границы устройствами умных технологий.

