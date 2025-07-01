В КНДР впервые признали гибель своих военных в Украине. Фото

В Северной Корее обнародовали фотографии, на которых лидер КНДР Ким Чен Ын чтит память военных, погибших, воюя на стороне России в войне против Украины. Снимки показали 30 июня во время совместного мероприятия Северной Кореи и РФ в Пхеньяне, приуроченного к годовщине подписания договора о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве".

Видео дня

Об этом сообщило издание Yonhap и Korea Herald. На фото возле Кима был также министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй.

В ходе мероприятия состоялся концерт. Он сопровождался видеорядом, где демонстрировали изображения северокорейских и российских военных на поле боя, в частности – с флагами обеих стран.

На фото также показали церемонию возвращения тел погибших в Украине северокорейских солдат. На одном из них лидер КНДР положил руки на гроб, покрытый северокорейским флагом.

Эти фотографии показали после кадров, на которых солдаты КНДР стоят рядом с российскими военными.

Зрителям представили также находку — окровавленный блокнот, который, как считается, принадлежит северокорейскому военному, тело которого нашли на поле боя в Курской области.

В блокноте, в частности, были такие слова:

"Решающий момент наконец настал" и "Давайте смело сражаться в этой священной битве с безграничной любовью и доверием, дарованными нам нашим любимым Верховным Главнокомандующим".

Пхеньян впервые публично признал участие своих военных в боевых действиях на стороне России, показав видеозаписи и фото. Также на мероприятии сообщили, что Ким Чен Ын лично утвердил оперативные планы в Курской области и издал приказы на боевые действия в период с 22 октября по 22 декабря 2024 года.

"Северная Корея, вероятно, хотела представить погибших солдат не просто как жертвы, а как часть "победного нарратива", – отметил старший исследователь Корейского института национального объединения Хон Мин.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия продолжает получать всестороннюю военную поддержку из Северной Кореи для продолжения войны против Украины. Речь идет как о дополнительных поставках техники, так и о предоставлении личного состава.

В ближайшее время Северная Корея может направить дополнительные войска в Россию. Войска КНДР, которые Москва может задействовать в войне против Украины, могут быть отправлены уже в июле или августе. Также Пхеньян продолжает поставлять путинской армии различные системы вооружения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!