В Китае зафиксирована вспышка вируса чикунгунья, который переносят комары: чем опасен и почему в ВОЗ говорят о глобальной угрозе

В Китае из-за вспышки вируса чикунгунья, который переносится комарами, заразились более 7 тысяч человек по меньшей мере в 13 городах. Пекин вводит меры предосторожности, аналогичные тем, которые были внедрены во время пандемии ковида, а в ВОЗ предупредили о глобальной угрозе для мира.

Видео дня

Как сообщает BBC, только за последнюю неделю было зарегистрировано почти 3 тысячи случаев заболевания. Вирус быстро распространился более чем в дюжине городов в южной провинции Гуандун, к северу от Гонконга.

Чем опасен вирус чикунгунья

Вирус чикунгунья передается только через укус инфицированного комара и обычно не приводит к летальному исходу, за исключением отдельных случаев. Он не передается от человека к человеку.

Чаще всего чикунгунья проявляется головной болью, болью в мышцах, тошнотой, усталостью, сыпью и отеком суставов.

Хотя большинство симптомов обычно проходят в течение двух недель, "изнурительная" боль в суставах может сохраняться месяцами или годами, сообщают в Всемирной организации здравоохранения.

Боль в суставах – главый симптом чикунгуньи, и без нее люди с вирусом могут быть легко ошибочно диагностированы как больные лихорадкой денге или Зика, что затрудняет определение точного числа инфицированных.

Чикунгунья была впервые обнаружена на юге Танзании в 1950-х годах. Название происходит от слова на языке кимаконде на юге Танзании, которое означает "то, что сгибается", предназначенного для описания искажённой позы людей с сильной болью в суставах.

Обычно этот вирус встречается в Китае редко, но инфекция быстро распространилась после того, как 8 июля в городе Фошань, который пострадал сильнее всего, был выявлен "завезенный" случай.

Именно Фошань стал очагом распространения инфекции, пишет New York Times.

Китай объявил борьбу с вирусом

Впровинции Гуандун введены меры, напоминающие те, которые применялись во время пандемии COVID, включая требование ко всем инфицированным пациентам оставаться на карантине в больнице под москитной сеткой до тех пор, пока тест на вирус не станет отрицательным, передает китайское новостное агентство NF News.

Власти проводят поквартирные обходы, чтобы исключить наличие застоявшейся воды, в которой размножаются комары, а те, кто отказывается сотрудничать, могут быть оштрафованы или привлечены к уголовной ответственности за "воспрепятствование профилактике инфекционных заболеваний", говорится в правительственной листовке.

Также среди мер предосторожности – заселение региона гигантскими "слоновыми комарами" в надежде, что их личинки съедят комаров, переносящих вирус, выпуск рыбы, питающейся комарами, в местные пруды, распыление пестицидов и запуск дронов с миссией по выявлению мест размножения комаров, сообщает Times.

В ВОЗ бьют тревогу

ВОЗ предупредила во вторник, 5 августа, что существует риск масштабной эпидемии вируса чикунгунья по всему миру, и призвала к срочным действиям.

В организации заявили, что обнаружили точно такие же ранние признаки, как и во время крупной вспышки 20 назад, и хочет не допустить ее повторения, передает ScienceAlert.

"Чикунгунья – не широко известная болезнь, но она была обнаружена и распространена в 119 странах мира, подвергая риску 5,6 миллиарда человек", – заявила Диана Рохас Альварес из ВОЗ.

Она напомнила, как с 2004 по 2005 год в Индийском океане прокатилась крупная эпидемия лихорадки чикунгунья, которая сначала затронула небольшие островные территории, а затем распространилась по всему миру и затронула почти полмиллиона человек.

"Сегодня ВОЗ наблюдает ту же картину: с начала 2025 года на Реюньоне, Майотте и Маврикии зарегистрированы крупные вспышки лихорадки чикунгунья. По оценкам, треть населения Реюньона уже инфицирована", – сказала Альварес на пресс-конференции в Женеве.

Как и 20 лет назад, вирус теперь распространяется в других местах региона, таких как Мадагаскар, Сомали и Кения.

"Эпидемическое распространение вируса также происходит в Южной Азии", – добавила она.

Чикунгунья добралась до Европы

В Европе также зарегистрированы завезенные случаи, связанные со вспышкой на островах Индийского океана. Передача вируса зарегистрирована во Франции, а предполагаемые случаи заболевания выявлены в Италии.

"Поскольку подобные модели передачи вируса наблюдались во время вспышки, начиная с 2004 года, ВОЗ призывает к срочным действиям, чтобы не допустить повторения истории", – заявила Рохас Альварес.

Она отметила, что уровень летальности составил менее 1%, "но если начать считать миллионы случаев, этот один процент может означать тысячи" смертей:

"Мы поднимаем тревогу заранее, чтобы страны могли заранее подготовиться, обнаружить и укрепить все возможности, чтобы избежать очень крупных вспышек".

По словам Альварес, в регионах, где у населения слабый иммунитет или отсутствует вовсе, вирус может быстро вызвать серьезные эпидемии, поражая до трех четвертей населения.

Вирус Чикунгунья передается через укусы инфицированных самок комаров, чаще всего комаров Aedes aegypti и Aedes albopictus.

Последний вид, известный как тигровый комар, продвигается все дальше на север из-за глобального потепления.

Кусают они преимущественно в дневное время, пик активности – раннее утро и поздний вечер.

ВОЗ настоятельно рекомендует людям принимать меры по защите, например, использовать средства от комаров и не оставлять застаиваться воду в емкостях, например, в ведрах, где комары могут размножаться.

Как сообщал OBOZ.UA, летом 2025 года по Европе стремительно распространяется вирус Западного Нила, что вызывает серьезное беспокойство среди эпидемиологов. Италия оказалась в эпицентре внимания из-за тревожного роста количества случаев заболевания и смертей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!