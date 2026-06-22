В Катаре на заводе по переработке СПГ произошел взрыв: более 50 человек получили ранения, 18 пропали без вести. Видео

В Катаре на предприятии по переработке сжиженного природного газа произошел взрыв и разразился масштабный пожар. В результате инцидента 54 человека получили ранения, ещё 18 числятся пропавшими без вести.

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В министерстве внутренних дел чрезвычайное происшествие назвали "технической аварией", которая не представляет угрозы для населения. Об этом пишет Reuters.

Что известно

Как отмечается, взрыв произошел на одном из заводов в промышленной зоне Рас-Лаффан в Дохе вечером 21 июня. Власти сообщили о 54 пострадавших и 18 пропавших без вести.

В компании QatarEnergy сообщили о взрыве и последующем пожаре во время ввода в эксплуатацию одного из объектов промышленного города Рас-Лаффан, в частности на газовом комплексе Барзан. Для ликвидации возгорания оперативно были привлечены аварийно-спасательные службы.

В министерстве внутренних дел Катара причиной инцидента назвали техническую неисправность и заверили, что угрозы для населения нет. В то же время QatarEnergy пока не уточнила, получил ли повреждения сам объект, обеспечивающий поставки газа на внутренний рынок страны.

Завод является одним из ключевых газовых объектов Катара

Как отмечается, газовый комплекс Barzan способен производить до 1,4 миллиарда кубических футов газа в сутки и обеспечивает топливом промышленные предприятия и энергетический сектор Катара.

Помимо природного газа, на объекте осуществляется производство этана, газового конденсата, сжиженного нефтяного газа и серы, которые поставляются как на внутренний, так и на внешние рынки.

Напомним, ранее на Мальте произошел мощный взрыв на предприятии по производству фейерверков. После этого раздалась серия детонаций. В результате инцидента пострадали двое мужчин, также были повреждены многочисленные здания, расположенные неподалеку от предприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, по меньшей мере 40 человек погибли в результате мощного взрыва на складе в северо-восточной части Мьянмы. Трагедия произошла в воскресенье в селе Каунгтуп в районе Намхкам, примерно в трех километрах от границы с Китаем. Еще около 70 человек получили ранения.

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