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В Катаре на заводе по переработке СПГ произошел взрыв: более 50 человек получили ранения, 18 пропали без вести. Видео

Катя Поплюйко
Новости. Мир
2 минуты
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Для тушения пожара оперативно были привлечены аварийно-спасательные службы
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В Катаре на предприятии по переработке сжиженного природного газа произошел взрыв и разразился масштабный пожар. В результате инцидента 54 человека получили ранения, ещё 18 числятся пропавшими без вести.

В министерстве внутренних дел чрезвычайное происшествие назвали "технической аварией", которая не представляет угрозы для населения. Об этом пишет Reuters.

Что известно

Как отмечается, взрыв произошел на одном из заводов в промышленной зоне Рас-Лаффан в Дохе вечером 21 июня. Власти сообщили о 54 пострадавших и 18 пропавших без вести.

Взрыв на предприятии по переработке СПГ в Катаре.
В Катаре на заводе по переработке СПГ произошел взрыв: более 50 человек получили ранения, 18 пропали без вести. Видео

В компании QatarEnergy сообщили о взрыве и последующем пожаре во время ввода в эксплуатацию одного из объектов промышленного города Рас-Лаффан, в частности на газовом комплексе Барзан. Для ликвидации возгорания оперативно были привлечены аварийно-спасательные службы.

В министерстве внутренних дел Катара причиной инцидента назвали техническую неисправность и заверили, что угрозы для населения нет. В то же время QatarEnergy пока не уточнила, получил ли повреждения сам объект, обеспечивающий поставки газа на внутренний рынок страны.

Взрыв на предприятии по переработке СПГ в Катаре.
Взрыв на предприятии по переработке СПГ в Катаре.

Завод является одним из ключевых газовых объектов Катара

Как отмечается, газовый комплекс Barzan способен производить до 1,4 миллиарда кубических футов газа в сутки и обеспечивает топливом промышленные предприятия и энергетический сектор Катара.

Помимо природного газа, на объекте осуществляется производство этана, газового конденсата, сжиженного нефтяного газа и серы, которые поставляются как на внутренний, так и на внешние рынки.

Карта.

Напомним, ранее на Мальте произошел мощный взрыв на предприятии по производству фейерверков. После этого раздалась серия детонаций. В результате инцидента пострадали двое мужчин, также были повреждены многочисленные здания, расположенные неподалеку от предприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, по меньшей мере 40 человек погибли в результате мощного взрыва на складе в северо-восточной части Мьянмы. Трагедия произошла в воскресенье в селе Каунгтуп в районе Намхкам, примерно в трех километрах от границы с Китаем. Еще около 70 человек получили ранения.

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