На Мальте прогремел взрыв на заводе по производству фейерверков: есть пострадавшие. Фото и видео

Утром на Мальте произошел мощный взрыв на предприятии по производству фейерверков. После этого прозвучала серия детонаций. В результате инцидента пострадали двое мужчин.

Видео дня

Местные медиа рассказывают, что взрыв произошел около 06:30 на территории фабрики Lourdes Fireworks Factory. В результате инцидента повреждения получили многочисленные здания неподалеку от предприятия.

В результате инцидента пострадали двое мужчин, которые работали на соседних полях. Пострадавших в возрасте 47 и 67 лет доставили в больницу с незначительными травмами. Также известно, о вероятной гибели части сельскохозяйственных животных.

Жители близлежащих населенных пунктов рассказывали, что почувствовали сильные толчки и дрожание домов. Один из очевидцев рассказал, что ударная волна сорвала замки с дверей его дома, театра и офиса.

Бывший депутат парламента Клодетт Буттиджиег рассказала, что сначала приняла звук за праздничный фейерверк. Однако ударная волна после второго взрыва была настолько мощной, что деформировала алюминиевые конструкции окон в ее доме.

Последствия аварии

В ряде населенных пунктов взрывной волной выбило стекла. На дорогу Трик ис-Салини, которая соединяет Салину с Телга т'Алла в'Омму, упали камни и обломки. Один курьер получил легкие травмы, также были повреждены автомобили.

Повреждения получил и гостевой дом White Star возле Трик-ис-Салини. В одном из номеров взрывной волной выбило стеклянную дверь, а люди, находившиеся внутри, получили ранения от осколков стекла.

После инцидента власти призвали водителей не приближаться к району взрыва. Из-за риска новых детонаций местных жителей эвакуировали. В то же время владельцам хозяйств временно запретили посещать территорию.

По данным благотворительной организации MaYA Foundation, из-за взрывов разрушились хозяйственные постройки, часть животных погибла, а остальные получили стресс.

Это уже не первый подобный случай на этом предприятии. В мае 2018 года на этой же фабрике произошел взрыв, в результате которого двое мужчин получили тяжелые ранения.

Напомним, по меньшей мере 40 человек погибли в результате мощного взрыва на складе в северо-восточной части Мьянмы. Трагедия произошла в воскресенье в селе Каунгтуп в районе Намхкам, примерно в трех километрах от границы с Китаем. Еще около 70 человек получили ранения.

Также OBOZ.UA сообщал, на космодроме имени Джона Кеннеди в штате Флоридавзорвался космический корабль New Glenn, который принадлежит компании бизнесмена Джеффа Безоса, Blue Origin. Аппарат взорвался в результате прогрева двигателей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!