В Калифорнии выделили 9 млн долларов на уничтожение персиковых деревьев: что произошло

В Калифорнии (США) фермеры готовятся уничтожить около 420 тыс. персиковых деревьев с плотной косточкой. На эту радикальную меру пришлось пойти после того, как компания Del Monte Foods, один из крупнейших игроков на рынке, закрыла свои консервные заводы.

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Чтобы спасти аграриев от окончательного разорения, федеральные власти выделили экстренную помощь в размере 9 миллионов долларов. Об этом сообщает Independent.

Банкротство гиганта

Компания Del Monte, которая занималась производством консервированных фруктов и овощей на протяжении 139 лет, подала заявление о банкротстве в соответствии с главой 11 в июле прошлого года. Уже в апреле этого года были окончательно закрыты заводы компании в Модесто и Хьюсоне.

Это решение оставило сотни рабочих без мест, а для местных фермеров стало сокрушительным ударом. Многие из них имели долгосрочные 20-летние контракты с Del Monte и в один миг потеряли практически всех покупателей своей продукции. Общие потери доходов фермеров могут достигнуть астрономической суммы в 550 миллионов долларов.

Федеральная помощь ради спасения рынка

В ответ на кризис сенатор Адам Шифф, а также члены Палаты представителей Майк Томпсон и Дэвид Валадао объявили о выделении пакета федеральной помощи в размере до 9 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на компенсацию расходов по выкорчевыванию деревьев до начала сезона сбора урожая, который длится с конца мая по сентябрь.

Выделенные средства позволят фермерам вывести из эксплуатации около 3000 акров персиковых садов. Чиновники рассчитывают, что ликвидация около 50 тыс. тонн персиков поможет сократить колоссальный переизбыток предложения на рынке и убережет аграриев еще от 30 миллионов долларов дополнительных убытков. В дальнейшем фермеры смогут переключиться на выращивание других культур.

Напомним, абрикосовые деревья довольно часто страдают от грибковых инфекций. Одной из самых распространенных болезней являются различные виды пятнистости. При заражении растения пятна появляются как на листьях и побегах, так и на плодах.

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