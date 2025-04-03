В Испании резко возрос спрос на строительство частных бункеров из-за страха войны в Европе

Некоторые граждане стран Европы на фоне роста геополитической напряженности создали в своих домах безопасные места в случае войны. Интерес к вопросу безопасности возрос в частности в Испании – там активизировалось частное строительство бункеров.

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Спрос на эту услугу вырос на 200% от начала полномасштабной войны РФ против Украины. Об этом пишет Euronews со ссылкой на данные отраслевых компаний.

Эта тенденция распространяется по всей Европе, причем лучше всего подготовлены Германия, Франция и страны Балтии. Испания с 400 частными бункерами значительно отстает от этих стран.

Отмечается, что многие семьи ищут укрытия с высоким уровнем безопасности. Журналисты получили доступ к одному из таких бункеров в Испании, который может выдержать радиацию, имеет противорадиационные души, бетонные и стальные стены и бронированные двери. Владелец установил его из-за опасений вооруженного конфликта в Европе.

Этот бункер был разработан компанией VIP Bunker, руководитель которой описывает его как "квартиру с высоким уровнем безопасности, где можно жить месяцами", оснащенную 1000 литров питьевой воды и различными системами резервного питания.

"Однако, со средней стоимостью 150 000 евро, такие убежища являются роскошью, которую мало кто может себе позволить. Это привело к тому, что некоторые граждане создают безопасные места в своих домах, где хранят не портящиеся продукты. Между тем, Европейский Союз призвал граждан подготовить 72-часовые наборы для выживания и призвал правительства улучшить гражданско-военное сотрудничество", – сказано в статье.

Мы также писали о том, что на фоне растущего страха перед третьей мировой войной в Швеции готовят ядерные бункеры для семи миллионов граждан. Укрытия предназначены для защиты от ударных волн и осколков бомб, взрыва и тепловых волн от ядерного оружия, радиоактивных осадков, газов от химического и биологического оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Норвегии объявило, что планирует снова ввести обязанность строить бомбоубежища в новых зданиях. Эта практика в стране была прекращена в 1998 году, однако из-за российской военной угрозы Осло намерено ее вернуть.

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