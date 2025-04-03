Швеция готовится к ядерной войне: в стране модернизируют 64 тысяч бункеров – Daily Mail

На фоне растущего страха перед третьей мировой войной в Швеции готовят ядерные бункеры для семи миллионов граждан. В реконструкцию защитных сооружений страна инвестирует 100 миллионов крон (около девяти миллионов евро).

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Об этом пишет Daily Mail. Имея 64 тысяч таких объектов по всей стране, Швеция уже имеет больше укрытий, "чем почти любое другое государство".

В этих бункерах могут разместиться около семи миллионов человек – более двух третей населения Швеции. Укрытия предназначены для защиты от ударных волн и осколков бомб, взрыва и тепловых волн от ядерного оружия, радиоактивных осадков, газов от химического и биологического оружия.

После вступления Швеции в НАТО в марте 2024 года Агентство страны по чрезвычайным ситуациям (MSB) усилило проверки убежищ, некоторые из которых достаточно большие для одновременного размещения тысяч человек.

MSB объявило, что начало большой проект модернизации ядерных укрытий. Ожидается, что эта задание займет два-три года и будет включать в себя модернизацию фильтров, помогающих защитить людей от химического и радиологического оружия.

Премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил в январе, что Швеция "не находится в состоянии войны... но и мира тоже нет".

Тем временем Европейский Союз приказал каждому домохозяйству в 27 странах блока иметь трехдневный набор для выживания на случай войны или стихийных бедствий, а высокопоставленный немецкий генерал предупредил, что его страна будет вынуждена ввести военную повинность, чтобы быть в состоянии защитить себя.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Норвегии объявило, что планирует снова ввести обязанность строить бомбоубежища в новых зданиях. Эта практика в стране была прекращена в 1998 году, однако из-за российской военной угрозы Осло намерено ее вернуть.

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