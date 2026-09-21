В Испании ожидают нового наплыва мигрантов из Марокко: какие меры принимаются

Испания запустила превентивные механизмы для противодействия дезинформационным призывам, распространяемым в Марокко, относительно нового нелегального пересечения границы в Сеуту 23 сентября. Министерство иностранных дел Испании проводит информационную кампанию, а власти задействовали все необходимые каналы, чтобы предотвратить возможный новый прорыв мигрантов.

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Об этом пишет EFE. Издание ссылается на министра иностранных дел, по делам Европейского Союза и сотрудничества Испании Хосе Мануэля Альбареса.

Испания проводит информационную кампанию в Марокко

Альбарес заявил, что в Марокко распространяются сообщения с призывами к новому нелегальному пересечению границы с Сеутой 23 сентября. По его словам, на этом фоне также действуют кампании по дезинформации, целью которых является манипулирование людьми.

Министерство иностранных дел Испании распространяет в Марокко сообщения, призванные разъяснить потенциальным мигрантам последствия нелегального въезда в Сеуту и Мелилью.

В частности, испанская сторона подчеркивает, что нелегальный въезд в эти испанские анклавы не дает права автоматически попасть на материковую часть Испании, оставаться там на неопределенный срок или свободно передвигаться по другим странам Европейского Союза.

К информационной кампании присоединилось посольство Испании в Рабате. Дипломатическое представительство также распространило соответствующее сообщение в социальной сети X, призывая не пытаться незаконно попасть в Испанию через Сеуту и Мелилью.

Альбарес добавил, что испанские власти поддерживают контакты с марокканскими СМИ, которые распространяют информацию об этой кампании.

"Мы встретили понимание со стороны марокканской прессы, которую мы попросили, пожалуйста, распространять достоверную информацию, предоставляемую посольством Испании", – отметил министр.

Мадрид готовится к возможному массовому наплыву мигрантов

Параллельно Испания поддерживает постоянный контакт с марокканскими властями. По словам Альбареса, стороны работают над созданием "сдерживающего механизма", который в случае необходимости можно будет задействовать, чтобы не допустить массового перехода людей в Сеуту 23 сентября.

Министр отметил, что практически ежедневно общается со своим марокканским коллегой. В частности, они обсуждают возвращение в Марокко людей, которые уже незаконно попали в Сеуту.

Он заявил, что после завершения соответствующих процедур обратно в Марокко будут возвращаться те люди, которые не имеют права на международную защиту.

Альбарес охарактеризовал ситуацию как противостояние между достоверной информацией, которую распространяет Министерство иностранных дел Испании, и дезинформацией, которую, по его словам, распространяют группировки, занимающиеся незаконной переправкой людей.

Как сообщал OBOZ.UA, Испания обвинила Россию в миграционном кризисе в Сеуте. Премьер-министр страны Педро Санчес заявил, что РФ распространяла дезинформацию о миграционной политике Испании, что способствовало беспрецедентному массовому наплыву мигрантов в испанский анклав Сеута в конце июля. В то же время премьер подчеркнул, что доказательств причастности Марокко к этому нет.

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