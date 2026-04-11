Представители США и Ирана прибыли в Пакистан на мирные переговоры: что известно

В столицу Пакистана 11 апреля прибыли высокопоставленные лидеры США и Ирана для обсуждения условий прекращения войны на Ближнем Востоке. Еще до начала прямого диалога Тегеран поставил под сомнение успех миссии, выдвинув жесткие предварительные условия.

Американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, в состав также войдут специальный посланник президента Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Об этом сообщает Reuters.

Беспрецедентный уровень встречи

Пакистан взял на себя роль ключевого посредника. Пока официальные лица готовятся к основным раундам, пакистанские дипломаты уже провели предварительные встречи с рабочими группами, общая численность которых превышает 170 человек. Сам город находится в состоянии беспрецедентной изоляции: на улицы выведены тысячи военных для обеспечения безопасности делегаций.

Нынешняя встреча претендует на статус исторической, вед это первые переговоры такого уровня со времен Исламской революции 1979 года и первая возможная встреча "лицом к лицу" с 2015 года.

Иранскую делегацию в Исламабаде представляют спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, министр иностранных дел Аббас Аракчи, заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади.

Ультиматумы Тегерана и позиция США

Глава иранской делегации заявил, что диалог не начнется без конкретных обязательств Вашингтона по Ливану и разморозки иранских активов. В свою очередь, президент США Дональд Трамп занял предельно жесткую позицию, заявив, что у Ирана нет рычагов давления, а сами переговоры стали единственным способом выживания для иранского режима.

Несмотря на объявленное Трампом двухнедельное прекращение огня, ситуация остается критической. В Ормузском проливе продолжается блокада, провоцируя глобальный сбой поставок энергоносителей и рост инфляции.

Бои между Израилем и "Хезболлой" не прекращаются, а позиции сторон по прекращению огня остаются диаметрально противоположными. В свою очередь Тегеран настаивает на признании своего контроля над транзитом в Ормузском проливе и полной отмене санкций.

Согласно заявлению министерства иностранных дел Пакистана, глава пакистанской администрации выразил надежду на то, что США и Иран примут участие в конструктивных переговорах для достижения "прочного и долгосрочного решения конфликта". Источник в Пакистане заявил, что пока рано говорить о том, завершатся ли переговоры, добавив, что временных ограничений для переговоров нет.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран может использовать перемирие в войне с США и Израилем для восстановления своей ракетной программы. В ходе боевых действий часть пусковой инфраструктуры Тегерана была уничтожена, однако на вооружении иранских сил остаются тысячи баллистических ракет.

