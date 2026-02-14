В Индийском океане внезапно началось извержение вулкана: туристы в панике убегали с вершины. Видео

На французском острове Реюньон в Индийском океане проснулся вулканПитон-д-ла-Фурнез. Извержение началось утром в пятницу, 13 февраля, и очень испугало туристов, которых эвакуировали сотрудники экстренных служб и Вулканологической обсерватории Питон-де-ла-Фурнез.

Видео дня

Это уже второе извержение этого вулкана в 2026 году: первое произошло 20 января. Подробности сообщает Franceinfo.

Что известно

По данным Обсерватории Питон-де-ла-Фурнез, сейсмический кризис начался в 09:25 утра в пятницу, 13 февраля. А вулканическая дрожь, признак подъема магмы вблизи поверхности, фиксировалась примерно с 10 часов утра.

"Это совсем не удивительно для обсерватории, поскольку после последнего извержения неделю назад начали фиксировать сильную сейсмичность и наблюдалось вздутие вулкана", – объяснила Алин Пельтье, директор вулканологической обсерватории Питон-де-ла-Фурнез.

По ее словам, трудно прогнозировать, сколько будет продолжаться это извержение.

Специалисты говорят, что утром в пятницу на вершине вулкана открылись "по крайней мере две эруптивные трещины" – на южном склоне.

И поток лавы, по словам Пельтье, двигается с "относительно высокой" скоростью – около 60 куб.м/с. Такая скорость является нормальным явлением в начале извержения.

По данным префектуры Ла-Реюньон, извержение происходит к югу от кратера Доломье.

К моменту начала извержения в районе вулкана находились туристы. Их разыскивали и эвакуировали силами Высокогорного взвода жандармерии и Воздушного отделения жандармерии.

Спасти удалось 87 человек: все они смогли безопасно покинуть район извержения.

Доступ людей к вулкану сейчас строго запрещен.

"Доступ общественности ко всей территории Питон-де-ла-Фурнез, верхней части, нижней части, больших склонов, будь то с тропы Пас-де-Белькомб или любой другой тропы, остается запрещенным до дальнейшего уведомления", – заявили в префектуре утром в пятницу.

Префект Реюньона активировал уровень тревоги 2.1 плана чрезвычайных ситуаций из-за извержения вулкана. Однако префектура подчеркивает, что особой угрозы безопасности людей, имущества или окружающей среды нет.

Посадка самолетов в районе вулкана "регулируется и подлежит разрешению префектуры".

По последним сообщениям французских СМИ, потоки лавы сейчас фиксируются за 3 км до трассы RN2. Ее пока не перекрывали. Однако власти просят тех, кто направляется к месту происшествия, избегать резких остановок на дороге и ее обочинах, чтобы предотвратить аварии и проблемы с дорожным движением.

"Национальной жандармерии и Национальному управлению лесного хозяйства поручено обеспечить внедрение этих мер безопасности на месте происшествия", - отмечают в префектуре.

Ранее OBOZ.UA писал, что в конце января на Гавайях произошло извержение вулкана. "Фонтаны" лавы достигали 500 м высотой. Явление продолжалось около 8 часов. Это уже 41 извержение вулкана Килауэа за время наблюдений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!