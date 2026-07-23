В Грузии произошел масштабный блэкаут: жители каких городов остались без света и в чем причина. Фото, видео

В ночь с 23 на 24 июля Грузию охватил масштабный блэкаут. Отключение электроэнергии произошло по всему Тбилиси и в прилегающих городах.

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Об этом сообщает грузинская служба "Радио Свобода". Света также нет и в Абхазии.

На данный момент известно, что электроснабжение было прекращено повсеместно одновременно, примерно в 00:10. В Государственной электросистеме Грузии и других энергетических компаниях пока не комментируют отключение электричества.

В то же время Министерство энергетики Абхазии сообщило, что отключение электроэнергии произошло из-за аварии на Ингурской гидроэлектростанции.

В свою очередь, местные СМИ предполагают, что сбой может быть связан с проблемой на высоковольтной линии электропередачи, подобной той, которая привела к почти общенациональному отключению электроэнергии в апреле 2025 года.

На сайте Государственной электросистемы Грузии зафиксировали резкое падение потребления электроэнергии — с 1860 МВт до 564 МВт. Часть абонентов в Тбилиси получила уведомление от компании Telasi об "аварийном отключении в сети". Официального объяснения причин аварии пока нет.

В СМИ пишут, что у абонентов некоторых грузинских мобильных операторов перестал работать 5G, домашний и мобильный интернет работают с перебоями, а также якобы перестал работать сайт Министерства энергетики Грузии.

Пресс-служба ведомства пока не отвечает на телефонные звонки, а в Тбилиси отключились светофоры.

Отметим, что последний блэкаут в Грузии произошел в прошлом году, в ночь на среду, 9 апреля. Без света остались Батуми, Кутаиси, Зугдиди, Телави, Поти, Боржоми и другие крупные города, а также часть районов Тбилиси.

В грузинской электрораспределительной компании "Телмико" заявили, что свет пропал в Тбилиси из-за крупной аварии, которую должны устранить в течение ночи.

В соцсетях сообщалось, что объекты инфраструктуры подключили к генераторам. Впоследствии возобновилась подача электричества в несколько районов Батуми, на Черноморское побережье, в Каспий, а также в Тбилиси. При этом местные жители сообщали, что у многих из них свет тусклый, мерцает и отключается.

Как сообщал OBOZ.UA, единственный нефтеперерабатывающий завод Грузии "Кулеви" больше не будет работать с российской нефтью. Полный отказ состоится уже в ближайшее время, а уже с первого квартала 2027 года предприятие будет производить дорожный битум для внутреннего и внешнего рынков, а со второго квартала 2027 года планируется наладить производство авиатоплива.

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