В Греции разразились масштабные протесты: люди требуют наказать виновных в кровавой аварии на железной дороге. Фото

26 января в Греции тысячи человек вышли на акции протеста. Это произошло почти через два года после столкновения поездов, которое привело к гибели 57 человек. Во время митингов люди требуют, наконец, наказать виновных в кровавой аварии на железной дороге.

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Об этом пишет издание Ekathimerini. Отмечается, что к самой масштабной акции протеста в Афинах присоединились 97 городов и 13 городов мира.

Журналисты добавляют, что протесты прошли после обнародования новой аудиозаписи, свидетельствующей о том, что десятки жертв могли погибнуть в результате пожара неизвестного происхождения, а не самого столкновения во время катастрофы в феврале 2023 года. После сообщений об отсутствии доказательств и записей с камер наблюдения были затронуты вопросы о том, как правительство проводит расследование.

Против демонстрантов на площади Синтагма в Афинах полиция около 14:00 применила слезоточивый газ и разогнала толпу после столкновений. Одной из причин недовольства протестующих стало выдвижение бывшего спикера парламента Константина Тассуласа на пост президента страны. По мнению родственников погибших, под его руководством парламент провалил расследование политической ответственности за трагедию.

Мария Каристяну, представитель ассоциации семей жертв катастрофы, обратилась к собранию, поблагодарив присутствующих. Она описала этот инцидент как часть "мафиозной операции по сокрытию правды" и представила подробную хронологию событий после крушения.

"Мы хотим убедиться, что ни одно преступление не останется безнаказанным", – подытожила она.

Что предшествовало

В 2023 году в ночь на 1 марта на севере Греции произошло столкновение поездов. Один поезд следовал из Афин в город Салоники, а другой - из Салоник в Ларису. Несколько вагонов сошли с рельсов и загорелись. Большинство жертв составляли студенты, ехавшие с празднования карнавала.

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