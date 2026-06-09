В Греции недалеко от известного курорта вспыхнул лесной пожар: в поджоге подозревают гражданина Франции

На юге Греции 8 июня начался масштабный лесной пожар недалеко от известного курорта Лутраки. Огонь распространился в направлении прибрежной зоны, где расположены жилые дома.

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Виновником чрезвычайного происшествия называют 70-летнего гражданина Франции. Об этом сообщает eKathimerini.

Обстоятельства пожара

Пожар охватил десятки гектар леса, поэтому спасатели оперативно приняли решение привлечь к тушению огня самолеты, которые сбрасывали воду с воздуха.

В тот же день 70-летний француз был арестован по подозрению в случайном поджоге. Предварительно было установлено, что пожар начался из-за того, что электротриммер, которым пользовался мужчина, ударился о камень, в результате чего искры подожгли сухую растительность.

По данным пожарной службы, три самолета и пять вертолетов совершили вылеты для оказания помощи более чем 100 пожарным с 30 пожарными машинами, а также добровольцам, борющимся с пожаром возле озера Вулиагмени.

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Сообщений о повреждениях зданий в этом районе не поступало, а сильных ветров, способных быстро распространить пламя, не было.

Мэр Лутраки Йоргос Гионис заявил, что привлечение воздушных средств и отсутствие интенсивности ветров способствовало быстрой ликвидации пожара. Он уточнил, что, несмотря на наличие домов поблизости, сообщений о непосредственной опасности не было.

Напомним, в Брюсселе Европейская комиссия представила детали плана готовности Евросоюза к сезону лесных пожаров 2026 года. В частности, создается интернациональная пожарная дружина из 777 пожарных из 14 стран.

Как сообщал OBOZ.UA, в регионах Нюбле и Био-Био на юге Чили масштабные лесные пожары уничтожили почти 8,5 тыс. гектаров территории. Жертвами стихии стали по меньшей мере 18 человек.

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