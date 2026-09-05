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В Греции недалеко от Афин во время авиашоу разбился истребитель F-4 Phantom: что известно о пострадавших. Видео

Ольга Ганюкова
Новости. Мир
3 минуты
1,0 т.
Авария произошла в субботу во время авиашоу в аэропорту Танагра
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В Греции во время авиашоу на авиабазе Танагра, недалеко от Афин, разбился двухместный истребитель F-4 Phantom. Самолет потерпел крушение прямо во время показательного полета перед зрителями.

На данный момент судьба двух пилотов неизвестна, а информации о возможных пострадавших среди зрителей пока нет. Об этом сообщает Arab News.

В Греции разбился F-4 Phantom

Авария произошла в субботу во время авиашоу в аэропорту Танагра, расположенном недалеко от Афин. По данным греческих ВВС, истребитель F-4 Phantom был двухместным.

На видеозаписи, обнародованной ERT, виден большой столб черного дыма, поднявшийся на несколько сотен метров недалеко от места, где находились зрители авиашоу.

К месту падения самолета направили два вертолета, которые боролись с огнем.

Судьба пилотов пока неизвестна

Представитель греческих ВВС сообщил, что пока неизвестно, что случилось с двумя пилотами истребителя. Также нет подтвержденной информации о возможных пострадавших среди людей, находившихся на авиашоу.

"Проводится поисково-спасательная операция", – сообщил представитель ВВС.

По данным ERT, после аварии через громкоговорители на авиабазе призвали людей покинуть район происшествия.

Причины катастрофы истребителя пока не сообщаются.

F-4 Phantom – в Греции во время авиашоу разбился истребитель
F-4 Phantom – в Греции во время авиашоу разбился истребитель
F-4 Phantom – в Греции во время авиашоу разбился истребитель

Как писал OBOZ.UA, 17 августана греческом острове Сифнос в Эгейском море потерпел крушение легкомоторный частный вертолёт Bell 206. На его борту находились три человека — все они погибли.

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Грецияавиакатастрофасамолет
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