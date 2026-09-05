В Греции недалеко от Афин во время авиашоу разбился истребитель F-4 Phantom: что известно о пострадавших. Видео

В Греции во время авиашоу на авиабазе Танагра, недалеко от Афин, разбился двухместный истребитель F-4 Phantom. Самолет потерпел крушение прямо во время показательного полета перед зрителями.

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На данный момент судьба двух пилотов неизвестна, а информации о возможных пострадавших среди зрителей пока нет. Об этом сообщает Arab News.

В Греции разбился F-4 Phantom

Авария произошла в субботу во время авиашоу в аэропорту Танагра, расположенном недалеко от Афин. По данным греческих ВВС, истребитель F-4 Phantom был двухместным.

На видеозаписи, обнародованной ERT, виден большой столб черного дыма, поднявшийся на несколько сотен метров недалеко от места, где находились зрители авиашоу.

К месту падения самолета направили два вертолета, которые боролись с огнем.

Судьба пилотов пока неизвестна

Представитель греческих ВВС сообщил, что пока неизвестно, что случилось с двумя пилотами истребителя. Также нет подтвержденной информации о возможных пострадавших среди людей, находившихся на авиашоу.

"Проводится поисково-спасательная операция", – сообщил представитель ВВС.

По данным ERT, после аварии через громкоговорители на авиабазе призвали людей покинуть район происшествия.

Причины катастрофы истребителя пока не сообщаются.

Как писал OBOZ.UA, 17 августана греческом острове Сифнос в Эгейском море потерпел крушение легкомоторный частный вертолёт Bell 206. На его борту находились три человека — все они погибли.

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