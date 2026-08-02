В Греции бушуют масштабные лесные пожары: огонь уничтожил около 100 домов возле Афин. Видео

В Греции продолжают бушевать несколько лесных и степных пожаров, которые раздуваемых сильными ветрами. В субботу, 1 августа, в стране сохранялся режим повышенной опасности. В периферии Аттика были эвакуированы несколько сел.

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Об этом сообщает DPA International. Наиболее критическая ситуация сложилась примерно в 60 километрах к северо-западу от Афин, где в небо поднимаются огромные столбы дыма, которые хорошо видно из столицы.

Ситуация в регионе

В Порто-Гермено береговая охрана спасла с пляжа 12 человек. Этот приморский поселок, расположенный примерно в 50 километрах к западу от Афин, особенно сильно пострадал от пожаров: по данным спасателей, пламя бушует одновременно на трех направлениях.

Как сообщил заместитель мэра соседнего муниципалитета Мандра, на данный момент в этом районе сгорело около 100 домов. Также были разрушены хлева, хозяйственные постройки и загородные усадьбы.

"Из-за сильного ветра пока невозможно задействовать ни один пожарный самолет. Мы надеемся, что ветер утихнет. Другого выхода нет", – сказал он.

Чиновник призвал жителей пока не возвращаться в эвакуированные села. Он предупредил, что территория затянута дымом, существует риск повторного возгорания.

По данным пожарной службы, в настоящее время в регионе задействованы около 325 пожарных и волонтеров, 92 единицы техники, 18 пожарных самолетов и 7 вертолетов.

Как сообщал OBOZ.UA, во Франции продолжают бушевать лесные пожары. На юго-западе страны огонь приблизился к одному из важнейших оборонно-промышленных районов страны вблизи Бордо. Из-за этого под угрозой оказались предприятия, где производят компоненты для баллистических ракет, ракетные двигатели и истребители.

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