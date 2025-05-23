Стало известно, где похоронят убитого в Испании Портнова

Бывшего советника президента Виктора Януковича Андрея Портнова, который был застрелен в Мадриде (Испания) 21 мая, планируют похоронить в Киеве. Вероятно местом захоронения станет Зверинецкое кладбище.

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Об этом сообщает "Эспрессо" со ссылкой на информированный анонимный источник. Отмечается, что сначала речь шла о Байковом кладбище.

"Хотели на Байковом, но организаторам захоронения сказали, что "будет громкий скандал", и предложили на Зверинецком", – рассказал источник.

Напомним, Андрей Портнов был убит утром 21 мая, в пригороде Мадрида, недалеко от элитной Американской школы. Возле школьных ворот, мужчина на мотоцикле поджидал 52-летнего Портнова, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся.

Убийство произошло на глазах родителей школьников и студентов из соседнего общежития. Одна из женщин подбежала к раненому и начала звать на помощь. Впоследствии медики, прибывшие на место, лишь констатировали смерть. На данный момент дело расследует отдел по расследованию убийств V бригады судебной полиции Мадрида. Рассматриваются две основные версии: сведение счетов в криминальных кругах или политически мотивированное убийство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вашингтоне 21 мая застрелили двух сотрудников посольства Израиля в Соединенных Штатах Америки - мужчину и женщину. На данный момент задержан один подозреваемый - 30-летний мужчина, который кричал "Free Palestine".

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