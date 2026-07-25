В Германии за 1 евро продают завод XIX века, но есть "нюанс"

В немецкой земле Саксония-Анхальт на аукцион выставили масштабную заводскую территорию XIX века. Символическая стартовая цена за объект с богатейшей историей составляет всего 1 евро.

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Стоит отметить, что покупка завода за бесценок влечет за собой серьезные финансовые обязательства. Об этом сообщает немецкое издание BILD.

От литейного цеха до мировой известности

Предприятие в городке Тангерхютте к северу от Магдебурга было основано в 1842 году, когда в этой местности обнаружили богатые залежи железной руды. Появление завода мгновенно изменило судьбу региона. Обычная сельскохозяйственная деревня быстро трансформировалась в крупный промышленный центр.

В период экономического бума конца XIX века на производстве трудились более 1500 человек. Завод выпускал широкий спектр изделий: уличные фонари и винтовые лестницы, чугунные ванны, архитектурные элементы и целые чайные павильоны.

Продукция литейного гиганта поставлялась не только по всей Германии, но и экспортировалась по всему миру – в Японию, Египет и Аргентину. Однако после падения ГДР и закрытия производства легендарное предприятие пришло в упадок и превратилось в руины.

Жесткие условия для покупателя

Городские власти стремятся найти объекту нового хозяина, поэтому выставили его на торги за чисто символическую сумму. Однако покупка за 1 евро влечет за собой серьезные финансовые обязательства.

Новый владелец обязан незамедлительно провести работы по укреплению фасадов, которые официально признаны памятниками архитектуры, и гарантировать их долгосрочную сохранность.

Объем предстоящих восстановительных работ огромен, так как здания находились в запустении не одно десятилетие. Все желающие приобрести исторический промышленный комплекс должны подать заявку до 30 сентября.

Напомним, международные компании всё чаще рассматривают Украину как направление для будущих инвестиций. Среди инвесторов, которые уже вкладывают средства в украинские активы, – бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт и его супруга Венди Шмидт.

Как сообщал OBOZ.UA, компания ДТЭК инвестировала в экономику Украины 2,4 млрд евро с начала полномасштабного вторжения и продолжает реализовывать проекты нового поколения, несмотря на постоянные российские атаки на энергетическую инфраструктуру.

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