В Германии разрешили военным сбивать неизвестные дроны и усилили защиту аэропортов

Вооруженным силам Германии официально разрешили перехватывать и сбивать дроны, которые нарушают воздушное пространство страны. Соответствующие поправки к закону о воздушной безопасности Бундестаг принял в четверг, 26 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба Бундестага. Отмечается, что введенные изменения усиливают защиту критической инфраструктуры и аэропортов от угрозы.

С принятием новых поправок, федеральные земли получили возможность обращаться напрямую к Вооруженным силам за помощью в противодействии неизвестным дронам. До этого перехватывать беспилотники должна была местная полиция.

"Поправка к Закону о воздушной безопасности (21/3252) усиливает оборонительные возможности против гибридных атак беспилотных летательных аппаратов (дронов) на объекты критической инфраструктуры и аэропорты. Вооруженным силам разрешается сбивать дроны, если это необходимо, для поддержки федеральных земель и федеральных полицейских сил, "если это единственный способ предотвратить особо тяжелую ситуацию", – говорится в сообщении.

Ответственность за принятие решений по противодействию БПЛА теперь полностью несет Минобороны Германии. Ранее же структура должна была согласовывать действия с Министерством внутренних дел.

Закон также усиливает защиту аэропортов от диверсий на земле, включая акции протеста, угрожающие авиасообщению.

Новые изменения предусматривают уголовную ответственность за несанкционированное проникновение в зону безопасности аэропорта, препятствующее движению самолетов. Нарушителям грозит до 5 лет лишения свободы.

Вместе с законом Бундестаг принял сопроводительную резолюцию, в которой отмечается резкий рост незаконных полетов дронов над объектами критической инфраструктуры, которые становятся объектами шпионажа и диверсий со стороны иностранных государств или неизвестных лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, полеты неизвестных дронов над Германией, в частности вблизи военных объектов, критической инфраструктуры и гражданских аэропортов, приобрели массовый характер. За прошлый 2025 год таких случаев, по данным полиции, зафиксировано более тысячи.

